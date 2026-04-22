TENNIS / Nel FIT Junior Program in evidenza i ragazzi della VTT

Il match Ball Bra ha ospitato la quarta tappa del circuito federale dedicato ai giovanissimi e denominato “Fit Junior Program”.

Sono stati in totale 35 gli allievi della Scuola Tennis VTT ad essere scesi in campo nelle diverse categorie. Nella “RED” Azzurra Alesso ha vinto nel tabellone principale, mentre Ettore Rivoira ha chiuso al 2° posto.

Nella categoria Orange femminile ottima prova per Aurora Quaglia che ha chiuso seconda nel draw delle Giovani Promesse. Ha fatto ancora meglio nella categoria SuperOrange maschile Gioele Pettiti, che si è aggiudicato la prova nel tabellone delle Giovani Promesse. Secondo posto per il suo compagno di allenamenti Giulio Mellano. Nella categoria SuperOrange femminile Matilde Viola ha superato le avversarie nel tabellone delle Giovani Promesse.

Da applausi anche la prova di Beatrice Caffaro, prima classificata nel tabellone principale della categoria Green. Così per Alex Dubois, davanti a tutti nella categoria Green maschile (tabellone principale). E’ proprio il caso di dire che il lavoro e l’applicazione costanti sono forieri di ottimi risultati, senza dimenticare che in VTT la crescita personale degli allievi è sempre in primo piano e rappresenta la base per migliorare anche l’aspetto tecnico. Come sempre fondamentale il lavoro sinergico dello staff dei maestri e della dirigenza nel seguire e monitorare la crescita costante degli allievi, in sede e nei tornei dei vari circuiti.

Tutti i vincitori e i finalisti delle diverse tappe (la seconda era andata in scena alla VTT) saranno convocati al Master regionale che si terrà il 2 giugno al Momy Sport Village di Rivalta (To).