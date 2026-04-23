“Aperitivi in musica” a Cuneo, un incontro per fare chiarezza su sicurezza e responsabilità nei locali

Un momento di confronto concreto e operativo dedicato agli operatori del settore dell’ospitalità, con l’obiettivo di fare chiarezza su obblighi, responsabilità e buone pratiche in materia di sicurezza.

È questo il cuore dell’incontro “Aperitivi in musica, eventi e intrattenimento – Sicurezza e responsabilità per chi fa ospitalità”, in programma lunedì 27 aprile 2026 alle ore 15.30 presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo – Sala Falco, Corso Dante 41.

L’iniziativa, promossa da Confcommercio Provincia di Cuneo, si rivolge in particolare a ristoratori, baristi e albergatori, chiamati sempre più spesso a confrontarsi con eventi, intrattenimento musicale e attività che richiedono attenzione agli aspetti normativi e alla sicurezza di lavoratori e clienti.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Danilo Rinaudo, Giorgio Chiesa, Roberto Calugi, Luca Robaldo, Rosanna Minucci, Mariano Savastano. L’incontro sarà introdotto e moderato da Luigi Barbero.

Seguiranno gli interventi tecnici di esperti e rappresentanti delle istituzioni Calogero Daidone, Denise Sorasio, Giuseppe Calabretta, Giuseppe Falcone, Walter Bonino.

Nel corso del pomeriggio verranno approfonditi tutti gli aspetti legati alla normativa antincendio, alla tutela dei lavoratori e alla gestione in sicurezza degli eventi nei pubblici esercizi.

“L’obiettivo – sottolineano Danilo Rinaudo e Luigi Barbero – è fornire agli operatori strumenti chiari e aggiornati per lavorare in sicurezza, prevenire criticità e affrontare con consapevolezza le nuove opportunità legate all’intrattenimento e alla valorizzazione dell’offerta turistica e commerciale del territorio”.

A tutti i partecipanti sarà inoltre offerto un check-up gratuito sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi.

L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione. Per partecipare: cuneo@confcommercio.it 0171 604185