Da Alba al Messico: celebrato il viaggio globale di Kinder Joy of moving [FOTO]

Dalle Langhe al Messico, passando per scuole, istituzioni e comunità: è un viaggio fatto di movimento, educazione e collaborazione quello celebrato ieri, mercoledì 22 aprile, alla Fondazione Ferrero in occasione dell’evento “Joy of moving Journey: from Alba to Mexico”.

Al centro dell’incontro, i risultati raggiunti in Messico, nello stato di Guanajuato, dove dal 2019 la metodologia Joy of moving ha coinvolto oltre 500.000 bambini e formato più di 1.200 insegnanti.

Il metodo Joy of moving è stato creato e sviluppato localmente ad Alba grazie a una collaborazione istituzionale tra il Comune di Alba e Ferrero S.p.A. È stato sperimentato tra il 2012 e il 2015 nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio, sulla base di un Protocollo d’Intesa che ha coinvolto l’Università di Roma Foro Italico, CONI Piemonte, MIUR Piemonte, il Comune di Alba, la Regione Piemonte e Soremartec, la società di ricerca e sviluppo del Gruppo Ferrero.

Oggi è una metodologia educativa a disposizione di tutti gli insegnanti a livello nazionale ed è uno degli strumenti didattici accreditati dal Ministero dell’Istruzione per le scuole dell’infanzia e primarie italiane. Il suo riconoscimento si è esteso da tempo oltre i confini nazionali ed è stato adottato in diversi Paesi attraverso progetti scolastici dedicati, tra cui Emirati Arabi Uniti, Brasile e Regno Unito.

La cerimonia di ieri ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali italiani e messicani, insieme ai vertici Ferrero, agli insegnanti e ai protagonisti del progetto, suggellando una collaborazione internazionale sempre più solida. Tra i momenti centrali, la consegna delle certificazioni ai trainer messicani da parte del Ministero dell’Economia locale e la firma di un nuovo accordo di collaborazione tra le parti.

L’evento è stato anche occasione per valorizzare il territorio albese: in questo contesto, sono state premiate anche le dodici associazioni sportive locali protagoniste del progetto “Muoviti Alba”, iniziativa che nel 2025 ha coinvolto oltre 70 tecnici sportivi del territorio, contribuendo a diffondere i principi della metodologia anche nell’ambito dell’attività sportiva cittadina.

Il sindaco di Alba Alberto Gatto e dell’assessore allo Sport Davide Tibaldi: «Il percorso di Kinder Joy of moving rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà private possa generare valore duraturo per il territorio e per le comunità. Ad Alba questo progetto è nato, è cresciuto e continua a evolversi, diventando un laboratorio permanente di innovazione educativa e sportiva. Il fatto che oggi questa esperienza venga riconosciuta e adottata a livello internazionale, fino a raggiungere risultati così significativi in contesti come il Messico, è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Allo stesso tempo, il lavoro svolto sul territorio, con il coinvolgimento delle associazioni sportive locali e la formazione degli operatori, dimostra come sia possibile promuovere uno sviluppo armonico dei più giovani, non solo dal punto di vista motorio, ma anche cognitivo, emotivo e sociale. Continueremo a sostenere questo percorso con convinzione, affinché sempre più bambini e famiglie possano crescere attraverso i valori dello sport, del gioco e della partecipazione».