Fossano, il Lions Club Fossano e Provincia Granda festeggia 33 anni di service alla comunità

Sabato 18 aprile 2026 presso i locali del “Giardino dei tigli” il Lions Club Fossano e Provincia Granda ha festeggiato i 33 anni dalla sua fondazione.

La Charter Night è una festa di compleanno del Club e quindi un momento di svago, divertimento, incontro di amici che hanno collaborato nei vari service, ed anche un ricordo di eventi, esperienze e lavori fatti nel corso degli anni.

Dagli albori quando venivano fatte le prime lezioni di italiano agli extracomunitari e che poi sfociavano in partite al pallone tra ragazzi di Fossano e ragazzi provenienti da tutte le parti del mondo; ai giochi bimbi per Cascina Sacerdote; la donazione di cani guida per persone non vedenti, dava l’occasione di visitare il Centro cani guida Lions di Limbiate.

Dalla prevenzione alle truffe con l’opuscolo “Chi ha paura del lupo cattivo” alla giornata di sensibilizzazione “Barriere architettoniche e comportamentali”; senza dimenticare le visite oculistiche per la prevenzione al glaucoma che sono poi sfociate nel “Villaggio della salute” fatto in collaborazione di altre organizzazioni locali che si occupano di salute pubblica e prevenzione alle malattie.

Interessanti gli “Scambi giovanili” che permettono anno dopo anno a studenti meritevoli di fare un viaggio studio, per incontrare e confrontarsi con ragazzi di età simili ma con esperienze diverse. Tutto questo ed altro ancora è stato ricordato l’altra sera, ma ora l’importante è il futuro.

Durante la serata sono poi stati rilasciati attestati per i soci che hanno raggiunto traguardi significativi di dai 10 ai 25 anni di appartenenza al Club. Ora motivato dall’attuale e dalla futura Presidente il Club è pronto a ripartire con nuove iniziative.



