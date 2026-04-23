Piemonte, in arrivo nuovi medici per il 118: approvate le graduatorie del concorso regionale

Azienda Zero Piemonte, l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e l’ASL CN1 rendono noto lo stato di avanzamento delle procedure di reclutamento del personale medico dedicato al sistema di emergenza-urgenza extraospedaliera della Regione Piemonte.

A seguito del concorso pubblico per dirigente medico nelle discipline di Medicina d’Emergenza-Urgenza e di Anestesia e Rianimazione, sono state approvate, con delibera, le graduatorie, suddivise per le sedi operative di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria.

Il quadro complessivo evidenzia una disponibilità di 32 medici specialisti e 23 medici in formazione specialistica, con una maggiore concentrazione nell’area torinese, afferente alla Città della Salute e della Scienza.

Le aziende sanitarie coinvolte hanno già avviato le procedure di reclutamento e 17 assunzioni sono già state deliberate.

Per quanto riguarda la sede di Torino, gestita dall’AOU Città della Salute e della Scienza, sono previste le prime prese di servizio entro breve, contribuendo così sin da subito al rafforzamento operativo del sistema 118 metropolitano.

L’ASL Cuneo 1, a sua volta, ha già adottato la delibera di assunzione. Ulteriori inserimenti sono in fase di definizione presso le altre aziende sanitarie attraverso lo scorrimento delle graduatorie.