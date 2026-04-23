Grande attesa per le premiazioni della XXV edizione “Progettare e costruire in sicurezza” e record di iscrizioni per il Corso di Aggiornamento con gli Ordini Professionali

In occasione della XXIII edizione della “Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro” – Cantiere Sicuro, insieme per la sicurezza” che si terrà il giorno 28 aprile 2026, presso il Varco di Cuneo, si svolgerà la premiazione della XXV edizione del concorso che ha visto la partecipazione di tutti gli studenti delle classi quinte dei sette istituti per geometri (CAT: costruzione, ambiente e territorio) dal titolo “Progettare e costruire in sicurezza”.

IL PERCORSO CON LE SCUOLE E IL CONCORSO

La collaborazione di Formedil Cuneo con le scuole, non solo quelle tecniche superiori, è decennale. L’ente presieduto da Elena Lovera svolge diverse iniziative, a partire dalla Scuola dell’Infanzia e Primarie, con laboratori edili pensati per i bimbi 3-11 anni, come mosaico e decorazione e pittura. Altre tipologie di laboratori edili sono dedicati ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Primo Grado, con lavori di muratura, intonacatura, materiali alternativi.

Da alcuni anni Formedil Cuneo svolge sempre i ragazzi degli istituti superiori l’iniziativa incentrata su salute e sicurezza, che prevede degli incontri dedicati ai seguenti temi: “Linee guida per una sana alimentazione” e “Corso gestione emorragie pericolose per la vita”.

Infine dal 2023, cofinanziata da Formedil Piemonte, viene organizzata l’attività “Estate in Cantiere”, nella sede di Savigliano, un’Estate Ragazzi completamente gratuita per ragazzi dai 12 ai 14 anni, in cui svolgono laboratori e varie attività che li avvicinano al settore edile.

[Le premiazione della scorsa edizione del concorso]

I rapporti tra FORMEDIL CUNEO e gli ISTITUTI PER GEOMETRI sono frutto di un percorso che dura per tutto il corso dei 5 anni del corso scolastico, un modello costruito nel tempo ed implementato sulla scia degli obiettivi che Formedil Cuneo si propone, in particolar modo di formare i giovani in materia di sicurezza ed anche far comprendere le possibilità di impiego e le opportunità delle professioni legate al settore edile.

Gli studenti iniziano in terza e quarta con i corsi delle 16 ore prima, il corso obbligatorio legato al rischio alto e hanno anche l’opportunità di organizzare delle esperienze di stage o di alternanza scuola lavoro presso aziende edili, tramite il match creato da Formedil Cuneo.

In quinta il percorso si conclude e per mettere alla prova le competenze acquisite in materia di sicurezza, gli studenti si cimentano nella prova di concorso on line.

Il primo classificato (per risposte e tempistica, su tutti gli istituti) vince un premio di euro 300, il secondo di ogni classe un premio di euro 200 e a seguire premi da 150 e 100 euro.

Nel 2026 hanno partecipato 135 studenti. Gli istituti della provincia di Cuneo coinvolti nel concorso sono stati l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Alba – dirigente Giulio Marengo, Istituto di Istruzione Superiore “Ernesto Guala” di Bra – dirigente Alessandra Massucco, Istituto di Istruzione Superiore “G. Baruffi” di Ceva – dirigente Armida Drago, Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Virginio” di Cuneo – dirigente Flavio Girodengo, Istituto di Istruzione Superiore “ Cigna Baruffi Garelli “ di Mondovì – dirigente Giuseppe Cappotto, Istituto di Istruzione Superiore “ Carlo Denina” di Saluzzo – dirigente Danilo Guerra e l’Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi Eula” di Savigliano – dirigente Luca Martini.

[Un momento della precedente edizione]

CANTIERE SICURO QUIZ

Nella mattinata del 28 aprile al Varco di Cuneo, non saranno solamente coinvolti gli allievi/e delle classi V, bensì anche quelli delle 3^ e 4^, per un totale di 260 ragazzi.

Prima della premiazione si svolgerà il “Cantiere Sicuro Quiz” una grande novità di Formedil Cuneo, che anche alla luce delle novità normative introdotte dal nuovo accordo Stato Regioni, ha realizzato una piattaforma hardware/software altamente innovativa che consente di creare quiz multimediali interattivi (immagini, video, suoni, animazioni) utilizzabile sia in ambito scolastico che durante, fiere, convegni, saloni di orientamento, seminari, concorsi.

Gli studenti presenti saranno suddivisi in squadre in base alla propria classe di appartenenza e ciascuno sarà dotato di un apposito joystick, un telecomando per selezionare la risposta corretta. La 'gara' si concluderà con una graduatoria di merito.

Tutte le classi partecipanti concorreranno all’interno di un’unica graduatoria generale. Al termine della valutazione, verranno individuate le prime classificate per ciascun anno scolastico. Successivamente, tra queste tre classi vincitrici di anno, verrà stilata una nuova graduatoria finale per l’assegnazione dei premi assoluti.

I vincitori porteranno a casa lo zaino porta pc di Formedil Cuneo, i secondi classificati avranno in premio una sacca da ginnastica e per i terzi un cappellino in edizione limitata Formedil Cuneo.

Parteciperanno all’evento:

3^D – 4^D – 5^D dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Alba

5^E dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ernesto Guala” di Bra

3^CAT – 5^CAT Istituto di Istruzione Superiore “G. Baruffi” di Ceva

5^A – 5^B dell’Istituto di Istruzione Superiore “Bianchi Virginio” di Cuneo

5^A dell’Istituto di Istruzione Superiore “Cigna Baruffi Garelli” di Mondovì

4^E – 5^E dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Denina” di Saluzzo

4^E (sede di Racconigi), 4^A – 5^A dell’Istituto di Istruzione Superiore “Arimondi Eula” di Savigliano

[Un momento della precedente edizione del concorso]

IL CERVELLO AL LAVORO CON MARCO FERRO

Durante la mattinata di 'Cantiere Sicuro' si terrà un intervento formativo, dal titolo “Il cervello al lavoro: attenzione, memoria e decisioni nella sicurezza” a cura del dottor Marco Ferro, CEO Mindfulsafety – Master in mindfulness clinica e neuroscienze applicate.

L’intervento dell’esperto si propone di far comprendere come molti errori non derivino da una mancanza di conoscenze, bensì da limiti cognitivi e da cali di attenzione, evidenziando come la sicurezza nasca anche dalla capacità di riconoscere e gestire tali meccanismi.

Diventa dunque molto importante per i professionisti di domani avere ben chiare le dinamiche su cui si basa la sicurezza sul lavoro, in rapporto non solo con le situazioni contingenti, ma anche rispetto all’agire umano, ai condizionamenti e al funzionamento del cervello.

[Laura Blua, direttrice Formedil Cuneo]

La direttrice Laura Blua illustra il percorso con le scuole provinciali: “Da anni collaboriamo attivamente con i sette istituti tecnici della provincia, sviluppando percorsi strutturati sulla sicurezza che accompagnano gli studenti dalla classe prima fino al quinto anno. Crediamo profondamente nel valore della sicurezza e riteniamo fondamentale sensibilizzare i giovani sin dall’infanzia, affinché possano crescere con una cultura solida e responsabile su questo tema”

OLTRE LA NORMA E LE PROCEDURE: COMPRENDERE IL FATTORE UMANO PER RIDURRE GLI INFORTUNI

Nel pomeriggio dell’evento si terrà un corso dedicato ai professionisti dal titolo “Oltre la norma e le procedure: comprendere il fattore umano per ridurre gli infortuni”, rivolto ai professionisti appartenenti agli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri, al Collegio dei Geometri, all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Commercialisti e all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Un appuntamento di alto profilo, che vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali del settore della prevenzione e della sicurezza sul lavoro – tra cui Denise Sorasio e Giuseppe Calabretta, Direttori degli SPRESAL dell’ASL CN1 e ASL CN2, Aldo Pensa, Direttore INAIL, e Massimiliano Fiori per l’ITL di Cuneo – chiamati a confrontarsi in un momento finale di sintesi e dialogo sui temi affrontati.

La presenza e il contributo dei Presidenti degli Ordini professionali, Adriano Scarzella (Ordine degli Ingegneri), Francesca Dalmasso (Ordine degli Architetti), Carlo Cane (Collegio dei Geometri), Alessandro Ferrero (Ordine degli Avvocati), Aurelia Isoardi (Ordine dei Commercialisti) e Nicola Filippi (Ordine dei Consulenti del Lavoro), rappresentano un riconoscimento concreto dell’autorevolezza di Formedil Cuneo e della qualità della proposta formativa e del percorso per affrontare le problematiche del tema sicurezza, proponendo soluzioni che contemplino i punti di vista di tutti gli operatori del settore.

[Nicola Gagino, vicepresidente Formedil Cuneo]

Seguiranno approfondimenti in un panel a cura dell’Ing. Marco Ferro, con la presenza del prof. Enrico Bergmaschi e del Prof. Luca Ostacoli, che con i loro interventi approfondiranno i temi in una prospettiva neuroscientifica, a cui faranno da eco i dati esposti dalla geometra Blua in merito all’attività del Formedil Cuneo nel servizio tecnico di prevenzione gratuito per le aziende e le novità nazionali illustrate dall’ing. Massimiliano Sonno, responsabile area sicurezza di Formedil Italia.

Il corso, che riconoscerà 2 CFP agli Architetti e 3 CFP ai Geometri, ha già registrato oltre 80 iscritti, dato significativo che testimonia come in provincia di Cuneo, non solo stia stabile un interesse reale e condiviso verso i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, ma anche la testimonianza tangibile di quanti sia importante il confronto tra le parti coinvolte nel mondo sicurezza, segnale forte di sensibilità e attenzione che conferma il ruolo di Formedil Cuneo come punto di riferimento nella promozione di una cultura della prevenzione sempre più consapevole e partecipata.