Dai Pirenei a Demonte per Prima d’Oc: la tre giorni che celebra l’avvio della stagione occitana

Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, a Demonte, arriva la primavera con Prima d’Oc, un grande raduno di musicisti, liutai, ballerini e appassionati di danze occitane.

Si inizierà venerdì, nel grande Palatenda in piazza Nuto Revelli, alle 21.30 con la proiezione gratuita del docufilm “La Grande Orchestra Occitana”. Sabato 2 maggio, dalle 10, si terranno uno stage di canto con Cristina Saltetto e uno dedicato alla tradizione catalana e aragonese con Sergi Llena e alcuni suoi allievi. Alle 15 prenderà il via la passeggiata con visita guidata di Silva Mattiauda (prenotazioni al 347/1942878) per raggiungere l’Anfiteatro della polveriera, assistere al concerto della scuola di cornamusa dei Pirenei dalle 16. Al Palatenda, dalle 16.30, ci sarà lo stage di danze occitane con Daniela Mandrile. La festa proseguirà in serata: alle 19 prenderà il via la cena occitana su prenotazione, alle 21 nell’anfiteatro ci sarà il Gran ballo d’auvernha con Cedric Bachellerie e, dalle 22.30, nel Palatenda, il Gran Gala degli strumenti occitani con musicisti delle valli e dell’altro versante alpino con danze fino a tarda serata. Domenica 3 maggio spazio al mercato dell’artigianato e della liuteria con, al mattino, la Santa Messa animata dai canti occitani preparati durante lo stage da Cristina Saltetto e i suoi allievi, l’aperitivo e il pranzo occitano su prenotazione al Palatenda mentre, a seguire, strade e porticati saranno teatro di gruppi e bande in concerto che si ricongiungeranno nel fine pomeriggio all’Anfiteatro per il ballo finale.

L’ingresso agli eventi è libero, per la prenotazione di pranzi e cene contattare l’ufficio turistico di Demonte al numero 0171/955903.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.occitamo.it.