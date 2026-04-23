Saluzzo, al palazzo dei Vescovi la presentazione del restauro della Natività del Battista di Melle

Domani, venerdì 24 aprile, alle ore 10.30, nel Palazzo dei Vescovi, verrà presentato il restauro della pala dell'altare maggiore del San Giovanni Battista di Melle.
L'opera, che a breve rientrerà nella sede originaria, sarà eccezionalmente allestita nel Salone degli Stemmi.
Mons. Cristiano Bodo Vescovo di Saluzzo introdurrà le relazioni, passando poi la parola al Parroco di Melle don Federico Riba.
Seguiranno gli interventi del funzionario di Soprintendenza Massimiliano Caldera, di Sonia Damiano per l'Ufficio BCE della Diocesi e dei restauratori dello Studio San Sebastiano S.A.S.
Il recupero del dipinto, realizzato tra il 1856 ed il 1858, è avvenuto grazie alle offerte raccolte in occasione di un lieto evento per una coppia di parrocchiani.
Le ricerche d'archivio hanno restituito il nome dell'autore, Luigi Gauteri, reso celebre dalla decorazione della Cattedrale di Saluzzo realizzata con il fratello Francesco.