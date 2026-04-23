 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 23 aprile 2026, 10:58

Saluzzo, al palazzo dei Vescovi la presentazione del restauro della Natività del Battista di Melle

L'opera, che a breve rientrerà nella sede originaria, sarà eccezionalmente allestita nel Salone degli Stemmi

Saluzzo, al palazzo dei Vescovi la presentazione del restauro della Natività del Battista di Melle

Domani, venerdì 24 aprile, alle ore 10.30, nel Palazzo dei Vescovi, verrà presentato il restauro della pala dell'altare maggiore del San Giovanni Battista di Melle.

L'opera, che a breve rientrerà nella sede originaria, sarà eccezionalmente allestita nel Salone degli Stemmi.

Mons. Cristiano Bodo Vescovo di Saluzzo introdurrà le relazioni, passando poi la parola al Parroco di Melle don Federico Riba.

Seguiranno gli interventi del funzionario di Soprintendenza Massimiliano Caldera, di Sonia Damiano per l'Ufficio BCE della Diocesi e dei restauratori dello Studio San Sebastiano S.A.S.

Il recupero del dipinto, realizzato tra il 1856 ed il 1858, è avvenuto grazie alle offerte raccolte in occasione di un lieto evento per una coppia di parrocchiani. 

Le ricerche d'archivio hanno restituito il nome dell'autore, Luigi Gauteri, reso celebre dalla decorazione della Cattedrale di Saluzzo realizzata con il fratello Francesco. 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium