Savigliano: fervono i preparativi per “Savix-Comics & bricks” 2026

Un coinvolgente momento inaugurale, una mostra di monumenti in Lego, le Huntrix di K-Pop Demon Hunters ed un'esibizione corale sul Main stage, un heroes bus con i supereroi, aree in nuove location della città, come il chiostro dell'Università, e poi grandi ospiti come Giorgio Vanni e Maurizio Merluzzo.

Sono soltanto alcune delle novità e degli elementi che caratterizzeranno la quarta edizione di “Savix-Comics & bricks”, manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, organizzata dal Comune di Savigliano, pronta a tornare a Savigliano l'8, 9 e 10 maggio prossimi.

Forte dell'interesse e dell'affluenza record delle scorse edizioni, Savix 2026 si preannuncia quest'anno ancor più coinvolgente.

La manifestazione, per cui la macchina organizzativa sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, verrà inaugurata venerdì 8 maggio, alle 18, nello storico palazzo Muratori-Cravetta, una delle location dell'evento.

Il taglio del nastro sarà accompagnato da una sfilata a tema, a cura degli alunni dell'I.I.S. “Cravetta-Marconi”, e dall'esibizione canora del coro “Once Upon a Choir”.

Contestualmente prenderà il via la mostra “Monumentini”, ovvero l'arte e l’architettura nei mattoncini Lego, di Luca Petraglia. Si tratta di un’esperienza straordinaria per appassionati di Lego, famiglie ed amanti dell’architettura, che permetterà di ammirare dettagli intricati e soluzioni ingegneristiche affascinanti.

Cuore dell'evento sarà ancora una volta il Main stage di piazza Cavour, il grande palco principale che ospiterà i concerti, le presentazioni, gli incontri e i momenti istituzionali.

Ad aprire le danze, il sabato mattina alle 10, saranno le Huntrix di K-Pop Demon Hunters con uno show tribute live dedicato alle canzoni e alle coreografie di Golden. Rumi, Zoey e Mira saranno sul palco per un appuntamento gratuito pensato per i più piccoli, ma che farà cantare e ballare tutti.

Sempre in piazza Cavour, ma domenica, dalle 10.15 alle 11, vi sarà l'esibizione del coro “Once Upon a Choir”.

Confermate l’Area Japan, che troverà nuovamente spazio sotto l’Ala di Piazza del Popolo, offrendo un’immersione nella cultura nipponica e l’Area Media Stage di piazza Turletti, che ospiterà talk, workshop e meet&greet con ospiti del settore. Novità ed espansione per l'Area Bricks, che troverà stavolta casa nell'iconica location dell’Università di Savigliano. Confermatissima, tra le altre cose, anche la tradizionale gara cosplay, che vedrà sfilare e sfidarsi numerosi cosplayer con i loro incredibili costumi.

Tornano l’Area Games, con un'ampia selezione di giochi in scatola e di carte, l’Area Retrogames, per gli amanti dei videogiochi vintage, e l’Area Expo in Piazza Santarosa, dove espositori e stand tematici offriranno il meglio del mondo nerd.

Ampliata per l'edizione 2026 l'Artist Alley, realizzata in collaborazione con le associazioni Papersera e Linea Cinetica, che ospiterà grandi artisti del mondo del fumetto e dell’illustrazione, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrare i loro autori preferiti e scoprire nuove opere.

Novità di quest'anno, approderà in piazza del Popolo l'heroes bus: “museo” viaggiante interamente dedicato ai supereroi. Un’avventura immersiva e coinvolgente tra costumi, ambientazioni, giochi interattivi e personaggi iconici che hanno fatto sognare intere generazioni.

Riguardo gli ospiti, ancora una volta Savix porterà a Savigliano nomi di primissimo piano, tra cui il creator e doppiatore Maurizio Merluzzo, l'artista Federico Cecchin, il creator Chef Hiro, il tatoo artist Alle Tatto ed il cantante Giorgio Vanni. Il “capitano” farà ritorno alla manifestazione domenica 10 maggio, tenendo un concerto finale a base di storiche sigle di cartoni animati sul Main stage di piazza Cavour.

«Con grande entusiasmo Savigliano si prepara ad essere nuovamente capitale dei fumetti, dei cosplayer e dell'universo comics – affermano il sindaco Antonello Portera e l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Nato per ricordare l'amico Francesco Gerbaldo, giornalista amante dei fumetti, scomparso troppo presto, l'evento ha saputo da subito entrare nel cuore dei saviglianesi e non solo, registrando anno dopo anno numeri record e consacrandosi come una manifestazione di punta sul nostro territorio. Un grande grazie va allo staff giovane e dinamico dei tanti volontari che da mesi lavora senza sosta perché anche la quarta edizione possa “infiammare” Savigliano come le precedenti».