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Solidarietà | 23 aprile 2026, 12:19

Rifreddo, concerto solidale per i 25 anni dell’associazione “Dal Monviso al Brasile”

Appuntamento domenica 26 aprile alle ore 17 nella chiesa parrocchiale: protagonisti I Polifonici del Marchesato. Il ricavato andrà alle case famiglia aperte 30 anni fa a Palmares da don Angelo Vincenti

Musica e solidarietà: a Rifreddo il concerto per i 25 anni dell'associazione "Dal Monviso al Brasile"

Un traguardo importante fatto di volti, storie e un ponte di solidarietà che da un quarto di secolo unisce le pendici del Re di Pietra con il Nord-Est del Brasile. Per celebrare i suoi 25 anni di attività, l’associazione "Dal Monviso al Brasile ODV" invita tutti a festeggiare, domenica 26 aprile, alle ore 17, presso la chiesa parrocchiale di Rifreddo.

Protagonisti del pomeriggio saranno I Polifonici del Marchesato, lo storico gruppo corale saluzzese che, con la sua raffinata ricerca musicale, regalerà al pubblico un viaggio sonoro capace come sempre di emozionare.

Sarà un compleanno all’insegna del dono: le offerte raccolte saranno interamente devolute ai progetti delle case-famiglia aperte 30 anni fa da don Angelo Vincenti a Palmares, in Brasile. Queste strutture rappresentano oggi un porto sicuro per decine di bambini e ragazzi in situazioni di grave vulnerabilità, garantendo loro non solo affetto e protezione, ma anche cure mediche e istruzione.

Per tutti i dettagli sulle attività dell'associazione e sui progetti sostenuti in questi anni, è possibile consultare il sito www.dalmonvisoalbrasile.org.

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