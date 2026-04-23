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Sport | 23 aprile 2026, 19:23

Badminton, il Baruffi di Ceva vola alle finali nazionali con il doppio misto Busso–Patetta

Alla finale regionale studentesca di Vercelli la coppia dell’istituto cebano conquista l’oro nel misto davanti alle scuole di Torino, Vercelli e Biella

Badminton, il Baruffi di Ceva vola alle finali nazionali con il doppio misto Busso–Patetta

Questa mattina (giovedì 23 aprile) presso il palazzetto di Vercelli si è svolta la finale regionale del torneo di badminton, valevole per le categorie singoli maschili/femminili e doppi misti.

La coppia rappresentante l'istituto Baruffi di Ceva, composta da Christian Busso e Elena Patetta, già vittoriosi alla fase provinciale, hanno centrato una clamorosa vittoria nel doppio misto, mettendo dietro le scuole di Torino (Santhià), Vercelli e Biella.

Per la prima volta nella storia, l'istituto Baruffi parteciperà alla fase finale Nazionale prevista a Roma dal 26 al 29 Maggio.

Un bel segnale per la scuola di Ceva, che da anni ha deciso di investire molto sulla sfera sportiva.

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