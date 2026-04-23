Badminton, il Baruffi di Ceva vola alle finali nazionali con il doppio misto Busso–Patetta

Questa mattina (giovedì 23 aprile) presso il palazzetto di Vercelli si è svolta la finale regionale del torneo di badminton, valevole per le categorie singoli maschili/femminili e doppi misti.

La coppia rappresentante l'istituto Baruffi di Ceva, composta da Christian Busso e Elena Patetta, già vittoriosi alla fase provinciale, hanno centrato una clamorosa vittoria nel doppio misto, mettendo dietro le scuole di Torino (Santhià), Vercelli e Biella.

Per la prima volta nella storia, l'istituto Baruffi parteciperà alla fase finale Nazionale prevista a Roma dal 26 al 29 Maggio.

Un bel segnale per la scuola di Ceva, che da anni ha deciso di investire molto sulla sfera sportiva.