Tre medaglie per la Vivi Dance Studios alla gara interregionale Nord-Ovest di pole e aerial

Oro per Veronica Ramonda (pole dance) e Anna Risso (cerchio aereo), argento per Matilde Civera al debutto: sotto la guida di Valentina Viale il team guarda già alle finali nazionali ASI di dicembre a Roma

Il talento e la determinazione delle atlete della ASD Vivi Dance Studios, allenate da Valentina Viale, hanno brillato alla gara interregionale Nord-Ovest di pole dance e discipline aeree disputata domenica 19 aprile. L’associazione cuneese, specializzata nelle discipline acrobatiche su palo e attrezzi aerei, è tornata a casa con tre medaglie e un carico di entusiasmo in vista dei prossimi appuntamenti.

Medaglia d’oro per la buschese Veronica Ramonda nella disciplina pole dance: per lei si tratta della terza vittoria in questa specialità, a conferma di un percorso di crescita ormai consolidato. Medaglia d’oro anche per la caragliese Anna Risso nel cerchio aereo, seconda medaglia d’oro personale nella disciplina. A completare il podio di squadra è arrivata la medaglia d’argento conquistata dalla cuneese Matilde Civera, sempre nel cerchio aereo, un risultato particolarmente significativo perché ottenuto alla sua primissima competizione in questa categoria.

Dietro questi successi c’è il lavoro quotidiano in palestra guidato da Valentina Viale, allenatrice, atleta, coreografa e presidente della ASD Vivi Dance Studios. La tecnica, la programmazione e la cura della preparazione fisica e mentale delle ragazze sono state decisive per affrontare al meglio una gara che metteva di fronte atlete provenienti da tutto il Nord-Ovest.

"Vedere queste ragazze salire sul podio è la ricompensa più grande per tutto il lavoro svolto insieme in sala. Sono tanto orgogliosa di ognuna di loro". Con il morale alle stelle e tre nuove medaglie in bacheca, le atlete sono già pronte a tornare in palestra sotto la guida della loro coach: a dicembre le aspetta il palcoscenico del campionato nazionale ASI a Roma, nuovo obiettivo di una stagione che si è aperta nel migliore dei modi.