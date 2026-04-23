Il Tenda apre domani. Il sabato e la domenica si circolerà solo fino alle 21

Domani venerdì 24 aprile, come anticipato ieri da Targatocn, il tunnel di Tenda sarà aperto dalle 18 alle 21, quindi un giorno prima de previsto.

Cosa succederà dal giorno 25?

I nuovi orari sono decisamente meno generosi di quelli pre chiusura totale di 12 giorni, durante i quali sono stati eseguiti importanti lavori sui tornanti lato Francia.

Dal lunedì al venerdì l'apertura sarà in due fasce: 6 -8 e 18 – 21. Non ci sarà più quella centrale di mezzogiorno.

Sabato, domenica e festivi, l'apertura sarà dalle 6 alle 21. Non più, quindi, fino alle 23.

Come risponderà il territorio di fronte a questo passo indietro?