VOLLEY BM / VBC Mondovì atteso dalla trasferta di Brugherio contro i Diavoli Rosa

Nella ventiquattresima giornata del campionato di serie B maschile - undicesima del girone di ritorno il VBC Mondovì allenato da coach Vittorio Bertini e dal suo aiuto Matteo Brignone è atteso sabato sera alle ore 20.30 dalla trasferta di Brugherio contro i Diavoli Rosa allenati da coach Moreno Traviglia, una formazione giovane, molto dotata da un punto sia di vista fisico che tecnico e composta da giovani di assoluto valore, già nei giri delle varie Nazionali italiane.

Attualmente in classifica generale, dopo le prime 23 giornate, i Diavoli Rosa si trovano al nono posto con 32 punti, frutto di 10 vittorie e 13 sconfitte, a -1 dal Saronno ottavo, a +1 sul S. Mauro decimo ed a +6 sul Parella Torino undicesimo e nell’ ultimo turno ha piegato in trasferta il Saronno per 3-1 (25-16,19-25,21-25,20-25). Alla formazione lombarda mancano solo più 3 punti per poter festeggiare la salvezza matematica.

Nella gara di andata, disputatasi sabato 19 dicembre, i monregalesi si imposero fra le mura amiche per 3-2 (21-25,20-25,25-21,25-22,16-14), rimontando prima uno svantaggio di 2 set a zero e poi chiudendo un tiratissimo quinto e decisivo set ai vantaggi. Ora per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di cercare di chiudere nel modo migliore questa stagione, con una prestazione al massimo delle proprie possibilità