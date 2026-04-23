Cina, boom per il mercato delle catene alberghiere nel 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il mercato cinese delle catene alberghiere ha mantenuto una solida crescita nel 2025, con un aumento dell'offerta di camere nelle catene alberghiere pari a 760.000 stanze, il 10,74% su base annua, secondo un rapporto di settore diffuso ieri.Entro la fine del 2025, nel Paese erano attivi circa 106.300 hotel appartenenti a catene alberghiere, per un totale di 7,83 milioni di camere, secondo un rapporto della China Hospitality Association.Nello stesso periodo, il numero complessivo di camere operative dei primi 50 gruppi alberghieri è aumentato di circa 550.000, con una crescita del 10,23% su base annua, mentre i marchi alberghieri di fascia media hanno registrato un incremento del 10,91% dell'offerta.Il rapporto evidenzia una più ampia trasformazione del settore, che sta passando da una crescita quantitativa a uno sviluppo fondato su qualità ed efficienza, guidato dalla crescente domanda dei consumatori di esperienze di livello più elevato. Il rapporto rileva che la differenziazione dei marchi e la segmentazione del mercato stanno diventando sempre più marcate.La digitalizzazione e l'intelligenza artificiale hanno cessato di essere semplici strumenti di supporto per diventare fattori produttivi centrali, ormai profondamente integrati nelle attività operative, nell'erogazione dei servizi e nel marketing, ridefinendo l'efficienza e l'esperienza del cliente.Chen Xinhua, presidente dell'associazione, ha affermato che l'ente intensificherà gli sforzi per definire standard di settore per hotel e ristoranti e, al tempo stesso, amplierà la propria piattaforma di promozione dei nuovi modelli commerciali, con l'obiettivo di sostenere uno sviluppo di alta qualità del settore. (ITALPRESS). -Foto Xinhua-