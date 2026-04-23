Cina, la capacità nucleare installata supera i 120 milioni di chilowatt

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La capacità totale installata di energia nucleare della Cina ha superato i 120 milioni di chilowatt entro la fine del 2025, collocando il Paese al primo posto nel mondo, secondo Wang Shoujun, presidente della Società nucleare cinese.Entro la fine dello scorso anno, la Cina contava complessivamente 112 impianti di energia nucleare in funzione, in costruzione o già approvati per la costruzione, ha reso noto Wang ieri durante la cerimonia di apertura del Nuclear Industry China 2026.La Cina rimane impegnata a sviluppare l'energia nucleare in modo proattivo, sicuro e ordinato, ha affermato Wang, aggiungendo che la "fusione nucleare controllabile" e il "nucleare costiero" sono stati inseriti tra i principali progetti del Paese nel periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).Wang ha sottolineato il ruolo sempre più rilevante dell'energia nucleare nel garantire la sicurezza energetica e nel promuovere lo sviluppo verde nel quadro della transizione energetica globale.Il presidente ha inoltre affermato che negli ultimi anni l'industria nucleare cinese è entrata in una fase di rapido sviluppo di alta qualità, con un rafforzamento della capacità di innovazione tecnologica del settore, dalle tecnologie nucleari di terza e quarta generazione ai piccoli reattori modulari, fino ai cicli avanzati del combustibile nucleare.La rassegna di quattro giorni in corso a Pechino ha richiamato quasi 300 imprese e organizzazioni cinesi ed estere. Oltre a presentare un'ampia gamma di apparecchiature tecnologiche, l'evento ospita una serie di forum accademici di alto livello, scambi in ambito tecnico, lanci di prodotti e attività di divulgazione al pubblico.In quanto importante piattaforma per presentare i risultati scientifici globali nel campo del nucleare e approfondire la cooperazione internazionale, l'evento di quest'anno dovrebbe favorire ulteriormente la cooperazione tra l'industria nucleare cinese e quelle estere.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-