Foggia, uccide la moglie a colpi di pistola e si costituisce

(Adnkronos) -

Una donna è stata uccisa in casa dal marito a Foggia. Il femminicidio è avvenuto oggi 23 aprile in via Salvemini nella zona San Ciro, una zona centrale della città. L'uomo ha ucciso la moglie a colpi d'arma da fuoco dopo un litigio che è stato sentito dai vicini. La vittima aveva poco più di 40 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Polizia locale. L'uomo si è costituito. Quest'ultimo, secondo quanto si è appreso, lavorerebbe nel settore della vigilanza privata. Per questo avrebbe usato una pistola detenuta regolarmente.

"Siamo sconvolti e sbigottiti", dice all'Adnkronos la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo. "Una bellissima donna stroncata dalla mano folle di chi la doveva proteggere", aggiunge. "Aveva una vita davanti a sé. Un delitto scellerato", prosegue Episcopo. Oggi peraltro la città ha assistito ai funerali di Annibale 'Dino' Carta il personal trainer ucciso il 13 aprile da quattro colpi di pistola di cui non è stato ancora individuato il responsabile. "Lui era avulso totalmente da qualsiasi mondo deviante, lontano anni luce", sottolinea. "Ci sentiamo svuotati dentro, con cicatrici brucianti addosso. Queste cose non devono succedere. Abbiamo associazioni e centri antiviolenza, uno comunale, che lavorano senza pause operative e festività però la mano che spinge il grilletto, in omicidi d'impeto, perchè molte volte di quello si tratta, non riusciamo a bloccarla. Saremo sempre a fianco delle donne vittime di violenza, ci costituiremo parte civile", conclude.