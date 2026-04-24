Alcaraz salta Roma e Roland Garros: "Momento difficile, ma devo essere cauto"

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista spagnolo ha annunciato il forfait ai prossimi due tornei sulla terra battuta, a cui arrivava da campione in carica, dopo l'infortunio al polso accusato a Barcellona, con Sinner che portrà quindi allungare nel ranking Atp.

"Dopo i risultati dei test effettuati oggi, abbiamo deciso che la cosa più prudente è essere cauti e non partecipare a Roma e Roland Garros, in attesa di valutare l'evoluzione per decidere quando torneremo in pista", ha scritto Alcaraz sui propri canali social, "è un momento complicato per me, ma sono sicuro che ne usciremo più forti di qui".

Tutto è successo all'esordio dell'Atp 500 di Barcellona. Durante il primo set giocato contro Virtanen infatti, Alcaraz si è toccato il polso dolorante, chiedendo l'interruzione e l'intervento del fisioterapista. Il problema fisico accusato è stato al braccio destro, e al polso in particolare, ma dopo il trattamento lo spagnolo è riuscito a tornare il campo e chiudere il parziale.

Il problema però non è stato superato e Alcaraz è stato costretto a ritirarsi prima da Barcellona e poi dal Masters 1000 di Madrid: "Ci sono delle notizie incredibilmente difficili da dare", le parole con cui sui social Alcaraz ha annunciato la rinuncia al torneo 'di casa', "Madrid è casa mia, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, ed è per questo che mi fa così male non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo. Mi fa particolarmente male non poter essere di fronte ai miei tifosi in un torneo così speciale. Grazie per il vostro continuo supporto e spero di vedervi presto".

Alcaraz, come detto, arrivava a Roma e Parigi da campione in carica. Il suo forfait gli costerà 3000 punti netti nel ranking Atp, con Sinner che quindi potrà allungare, e di molto, al primo posto della classifica generale. Anche l'azzurro arriverà agli appuntamenti difendendo tanti punti, visto le due finali raggiunte prima agli Internazionali d'Italia e poi al Roland Garros, ma in ogni caso l'azzurro è sicuro di allungare su Alcaraz.