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Alba e Langhe | 25 aprile 2026, 13:58

Barolo, principio di incendio sul tetto di un capannone in via La Morra

Fiamme dall’impianto fotovoltaico: intervengono i Vigili del Fuoco di Alba e Bra. La situazione è ora sotto controllo

Barolo, principio di incendio sul tetto di un capannone in via La Morra

Momenti di apprensione questa mattina a Barolo, in via La Morra, dove un principio di incendio che ha interessato l’impianto fotovoltaico installato sul tetto di un capannone. Le fiamme sono in parte state spente dal proprietario dell'immobile, presente in casa al momento del rogo, e in parte dalle squadre dei Vigili del Fuoco di Alba e Bra, giunte sul posto per mettere in sicurezza l’area e impedire che il fuoco si propagasse alla struttura sottostante.

L’incendio è stato domato in breve tempo e non si registrano feriti. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del principio di incendio e valutare eventuali danni all’impianto e alla copertura del capannone. La situazione è ora completamente sotto controllo.

Redazione

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