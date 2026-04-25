L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Tolin Parquets

Tra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, figura anche Tolin Parquetes, storica impresa di Torre San Giorgio specializzata nella produzione e posa di parquet.

La storia dell’azienda artigiana Tolin inizia nel 1961, quando Mario Tolin apre a Saluzzo il suo primo negozio dopo anni di apprendistato. Fin da subito il legno diventa il fulcro della sua attività, affrontato con passione e rispetto per la tradizione. Nel tempo Mario perfeziona le tecniche di lavorazione e posa delle pavimentazioni, distinguendosi in particolare per la posa su sabbia, un metodo innovativo capace di esaltare le qualità naturali del materiale e destinato a diventare il tratto distintivo dell’azienda.

Dalla fine degli anni Ottanta entra in azienda il figlio Gian Luca, dando avvio a una nuova fase di crescita basata sull’integrazione tra esperienza artigiana e innovazione. Nel 2010 la realizzazione del primo capannone segna un importante sviluppo produttivo, mentre nel 2012 l’ingresso di Daniela rafforza l’organizzazione aziendale. Un ulteriore passo avanti arriva nel 2021 con un secondo capannone e l’introduzione di macchinari per la produzione di parquet massello su misura, confermando la specializzazione in soluzioni personalizzate.

Elemento centrale resta la posa su sabbia, perfezionata e brevettata con il Politecnico di Torino, simbolo dell’unione tra tradizione e ricerca. Nel 2024 entra Andrea, dopo il conseguimento della laurea triennale in architettura, rappresentante della terza generazione, che porta una visione contemporanea attenta al design. Oggi Tolin è un esempio di eccellenza artigiana, capace di evolversi mantenendo saldi i valori di famiglia, qualità e passione per il legno.

La mostra, promossa da Confartigianato Cuneo, si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, in occasione della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. In tutta Italia, nelle giornate limitrofe, sono previsti numerosi eventi dedicati a valorizzare l’eccellenza produttiva del Paese.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, proponendo una riflessione sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Un percorso che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, offrendo al pubblico una visione dinamica e attuale del comparto.

L’iniziativa si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

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