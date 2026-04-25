Nasce “Montagne Oltre by Prodotti in Fuga”: dal CAI Cuneo un progetto per ridare vita ai materiali della montagna

È dal mondo della montagna e dall’esperienza del Club Alpino Italiano – Sezione di Cuneo – che prende forma l’idea di Montagne Oltre by Prodotti in Fuga, un nuovo progetto di economia circolare che trasforma materiali alpinistici dismessi in oggetti di design ad alto valore sociale e ambientale.

L’iniziativa nasce dalla volontà del CAI Cuneo di trovare una soluzione concreta al crescente numero di corde, tende, pelli, slackline e copertoni che ogni anno diventano rifiuti perché non più idonei all’uso sportivo. Da questa riflessione è stata avviata una collaborazione con la cooperativa sociale Proposta 80 (capofila del progetto), che ha sviluppato la filiera produttiva coinvolgendo un ampio partenariato territoriale composto da UR/CA – Prodotti in Fuga, Cooperativa Il Ginepro, Ferrino, Kosmoki ETS e ASL CN1.

“L’obiettivo è chiaro - afferma Paolo Salsotto, presidente della sezione cuneese del CAI - dare nuova vita ai materiali alpinistici dismessi, intercettandoli prima che diventino rifiuto e trasformandoli, attraverso processi di riciclo creativo, in prodotti capaci di generare valore economico, ambientale e sociale”. Il progetto si inserisce in un contesto metromontano che collega la pianura cuneese alle valli alpine, creando una filiera produttiva che unisce recupero, formazione e artigianalità locale.

“Saranno coinvolte circa 15 persone con fragilità, accompagnate in percorsi di formazione sul riciclo creativo, l’upcycling, sartoria e lavorazioni manuali grazie al supporto di UR/CA e delle cooperative partner - spiega Sergio Paruzza, vice presidente della Cooperativa Proposta 80 - I materiali, dopo essere stati puliti e sanificati con il supporto di ASL CN1 presso il magazzino di Boves, verranno trasformati nei laboratori di Roccasparvera, Saluzzo e Cuneo.”All’interno del progetto, Kosmoki ETS attiverà inoltre un laboratorio creativo dedicato alla progettazione e allo sviluppo dei prodotti, lavorando a stretto contatto con i ragazzi di Proposta 80. Il laboratorio rappresenta uno spazio di sperimentazione e crescita, in cui competenze creative e manuali si intrecciano per dare forma a oggetti unici, valorizzando i materiali recuperati e rafforzando il percorso di inclusione e autonomia dei partecipanti.

Le linee di prodotto sono già state ideate e comprendono:ALPINTASCA: portachiavi e piccoli accessoriALPINGIRO: borse, sacche, cinture e accessoriALPINCASA: sottobicchieri, tappetini, ciotole e oggetti per la casaALPINDOG: guinzagli e imbraghi per cani. Ogni pezzo racconterà una storia di montagna, ma anche di recupero e riscatto sociale.

Con il lancio del progetto prende il via anche una raccolta aperta a tutti gli alpinisti, escursionisti e appassionati di outdoor. Chiunque potrà donare corde, attrezzature e materiali tecnici dismessi portandoli presso: Cooperativa sociale UR/CA, Via Salita al Castello, 26, 12037 Saluzzo (CN), Sede CAI di Cuneo, Sezione Club Alpino Italiano, in Via Porta Mondovì, 5, 12100 Cuneo.

I materiali conferiti entreranno nella filiera di Montagne Oltre by Prodotti in Fuga contribuendo a ridurre i rifiuti, promuovere l’economia circolare e sostenere percorsi di integrazione lavorativa. Nel primo anno il progetto prevede il recupero di circa 300 kg di materiali, l’attivazione di due centri produttivi in montagna e la creazione di una rete di distribuzione metromontana attraverso rifugi, sedi CAI, negozi UR/CA e cooperative partner. “Portare a valle i rifiuti oggi - ricorda Salsotto - significa riportarli in montagna domani sotto una nuova forma, più bella, più utile e più giusta". Il progetto è sostenuto dal Bando Percorsi di Sostenibilità di Fondazione CRC.