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| 25 aprile 2026, 08:06

MotoGp, si corre in Spagna: dalle qualifiche alla gara, orario e dove vedere (in chiaro) Gp Jerez

MotoGp, si corre in Spagna: dalle qualifiche alla gara, orario e dove vedere (in chiaro) Gp Jerez

(Adnkronos) - Riparte la MotoGp dopo la pausa forzata, con il Gp di Jerez. Il Motomondiale torna con l'appuntamento sul circuito spagnolo, dopo l'annullamento del Gran Premio del Qatar a causa delle tensioni legate al conflitto in Medio Oriente. Si riparte dal dominio dell'Aprilia di Marco Bezzecchi: il pilota italiano, reduce da tre successi nelle prime tre gare della stagione, guida la classifica ed è pronto a stupire nuovamente anche sul circuito dedicato ad Angel Nieto. Ecco programma e orari del weekend e dove vedere il Gp di Jerez in tv e streaming.  

Ecco il programma del Gp di Jerez:  

Sabato 25 aprile

 

Ore 10.45: MotoGP - qualifiche 

Ore 14.55: MotoGP - sprint 

Domenica 26 aprile

 

Ore 14: MotoGP - gara 

Il Grand Prix Estrella Galicia di Spagna verrà trasmesso in diretta integrale da Sky Sport su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gp sarà visibile anche in chiaro su Tv8, a partire da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint delle ore 15. Domenica la gara sarà visibile anche in chiaro alle 14.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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