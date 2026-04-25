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| 25 aprile 2026, 11:50

Pole position per Marc Marquez al Gp di Spagna, terzo Di Giannantonio

Pole position per Marc Marquez al Gp di Spagna, terzo Di Giannantonio

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Marc Marquez (Ducati) in pole position nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGp. Il pilota spagnolo, campione in carica, taglia il traguardo in 1'48"087 e precede di 0"140 la Honda del francese Johann Zarco, centrando la pole numero 75 in top class. Completa la prima fila l'azzurro Fabio Di Giannantonio (Ducati), terzo a 1"010. Apre la seconda fila il leader della classifica piloti Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto a 1"028, che si mette dietro gli spagnoli Alex Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm). Seguono Jorge Martin (Aprilia), Enea Bastianini (Ktm), Raul Fernandez (Aprilia), Francesco Bagnaia (Ducati), Ai Ogura (Aprilia) e Fermin Aldeguer (Ducati). - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

Agenzia Italpress

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