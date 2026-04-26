domenica 26 aprile
L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Böita del Ghèt di Moretta
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Economia | 26 aprile 2026, 07:44

L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Böita del Ghèt di Moretta

La rassegna sarà visitabile fino al 3 maggio presso il Monastero della Stella di Saluzzo

L’artigianato che verrà: a Saluzzo la visione futura del Made in Italy firmata Confartigianato Cuneo: tra i protagonisti anche Böita del Ghèt di Moretta

Tra le realtà protagoniste della mostra di Confartigianato Cuneo “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”, in programma negli spazi del Monastero della Stella a Saluzzo dal 24 aprile al 3 maggio 2026 nell’ambito di Start Saluzzo, figura anche Böita del Ghèt, di Moretta, impresa che da oltre 6 generazioni è un’eccellenza nella produzione di arredi, oggettistica e sculture in legno.

Böita del Ghèt affonda le proprie radici in una lunga tradizione familiare legata alla lavorazione del legno, che risale a oltre sei generazioni. Dalle prime botteghe attive tra Cavallerleone e Scarnafigi, dove si realizzavano mobili per le case contadine, l’attività si è evoluta grazie al passaggio di competenze di padre in figlio. Una svolta importante arriva a metà Novecento con Domenico Chiavazza, che, dopo una formazione specialistica a Saluzzo, diventa maestro scultore, contribuendo alla diffusione dell’arte lignea nel territorio e formando numerosi allievi.

Negli anni successivi, la tradizione viene portata avanti e arricchita da Tullio Chiavazza, che amplia le proprie competenze studiando diversi stili artistici e perfezionandosi anche all’estero. Oggi l’azienda continua il suo percorso con la sesta generazione: Yuri e Noemi Anthea, che uniscono il sapere artigianale ereditato a una formazione artistica contemporanea e a un’attenzione costante alle tendenze del design. Ogni creazione nasce così dall’incontro tra tradizione e innovazione, mantenendo viva l’identità storica della famiglia.

La mostra, promossa da Confartigianato Cuneo, si inserisce nel calendario della Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, in occasione della nascita di Leonardo da Vinci, simbolo del genio e del talento italiano. In tutta Italia, nelle giornate limitrofe, sono previsti numerosi eventi dedicati a valorizzare l’eccellenza produttiva del Paese.

La mostra nasce con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione dell’artigianato contemporaneo, proponendo una riflessione sul valore del “fare” e sul ruolo dell’artigiano nella società di oggi e di domani. Un percorso che intreccia tradizione, innovazione e identità territoriale, offrendo al pubblico una visione dinamica e attuale del comparto.

La rassegna si articola anche attorno al tema delle “parole dell’artigianato”, un lessico che diventa strumento di racconto e chiave di lettura del settore. Parole come cura, tempo, qualità, territorio, identità, futuro assumono una nuova centralità, contribuendo a definire un immaginario condiviso e a valorizzare il significato culturale e sociale dell’artigianato. Ogni parola diventa un punto di accesso a storie, esperienze e visioni, trasformando il percorso espositivo in un’esperienza immersiva e partecipata.

Un elemento distintivo della mostra è rappresentato dall’esperienza immersiva resa possibile grazie all’utilizzo di visori 3D a 360°, che consentiranno ai visitatori di entrare letteralmente dentro i luoghi dell’artigianato

Completerà il percorso l’organizzazione di “laboratori esperienziali”, momenti pratici e coinvolgenti che, trasmettono la passione per il “fare” e invitano a riscoprire la propria vocazione artigiana.

Sabato 25 aprile e sabato 2 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, in collaborazione con FabLab Cuneo, grandi e piccini potranno cimentarsi nell’assemblaggio di una macchinina ad energia solare.

Sabato 2 maggio, dalle 16.00 alle 17.00, in collaborazione con l’Associazione “Amici del Cioccolato”, spazio a creatività e cucina: lavorazione del cioccolato, realizzazione di “fiori” in cioccolato e “dolci bouquet” da regalare alle mamme.

L’iniziata è realizzata con il contributo di Camera di Commercio di Cuneo, Fondazione CRC, Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Ingresso gratuito. La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 25 e 26 aprile e dal 1° al 3 maggio, con orario 10.00-13.00 e 14.00-19.00.

Info su mostra e laboratori: 0171 451101 / segreteria@confartcn.com

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C.S.

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