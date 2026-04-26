Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio ospite Silvia Salis e (per una volta) anche Luciana Litizzetto

(Adnkronos) - E' la sindaca di Genova Silvia Salis - appena comparsa sulla storia di copertina di 'Vanity Fair' - una degli ospiti della ventiquattresima puntata di Che Tempo Che Fa in onda sul Nove, oggi domenica 26 aprile. Ma a sedersi - eccezionalmente - sulla poltrona degli ospiti di Fabio Fazio è questa volta anche Luciana Littizzetto, in occasione della pubblicazione del suo primo romanzo 'Il tempo del la la la'.

La puntata di oggi, in onda dalle 19.30 in diretta sul Nove, e in streaming su discovery+, accoglierà anche un altro volto amato della tv, Carlo Conti, che parlerà del suo nuovo libro 'A pesca con il babbo - Manuale di complicità tra padre e figlio', ma anche del programma di successo ideato per Rai1 'Dalla Strada al Palco Special'. Per lo sport, invece, arriva da Fazio Arianna Fontana, l'atleta con più medaglie olimpiche nella storia dello sport italiano. Ma lo studio di Che Tempo Che fa ospiterà anche Carlo Rovelli, autore de 'La cattiva coscienza dei fisici', saggio dedicato alla storia della bomba atomica; Roberto Saviano, in occasione della nuova edizione di 'Gomorra' a 20 anni dalla sua prima pubblicazione; quindi altri volti amati dagli spettatori come Michele Serra, Roberto Burioni, Cecilia Sala e gli editorialisti de la Repubblica Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini.

A chiudere la puntata l'immancabile appuntamento con 'Che tempo che fa - il Tavolo' dove, oltre ad Arianna Fontana, siederanno Serena Brancale e Levante, live insieme a Delia con il loro nuovo singolo 'Al mio paese', ed entrambe in partenza con i propri tour; Brenda Lodigiani, attualmente in onda con il 'GialappaShow' e in autunno alla conduzione di 'Bake Off'; Giovanni Esposito; Jo Squillo, in gara a 'Pechino Express' e che quest'anno celebra i 45 anni del suo album d'esordio 'Girls senza paura' e i 35 anni del brano 'Siamo donne'; Orietta Berti; Diego Abatantuono; Paolo Rossi; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.