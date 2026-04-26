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| 26 aprile 2026, 13:15

Madrid, oggi Musetti-Griekspoor al terzo turno - Il match in diretta

Madrid, oggi Musetti-Griekspoor al terzo turno - Il match in diretta

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti torna in campo a Madrid. Oggi, domenica 26 aprile, il tennista azzurro sfida l'olandese Tallon Griekspoor - in un match visibile in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 spagnolo. Musetti è reduce dalla vittoria dell'esordio contro il polacco Hubert Hurkacz, battuto in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 (4). Il match inizierà attorno alle 13-13.30. 

Dove vedere Musetti-Griekspoor? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull'app SkyGo, su NOW e Tennis Tv. 

Dopo il match di Musetti toccherà a Jannik Sinner, contro il danese Elmer Moller. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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