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| 26 aprile 2026, 11:09

Meloni: "Solidarietà a Trump, in democrazie nessuno spazio per odio politico"

Meloni: &quot;Solidarietà a Trump, in democrazie nessuno spazio per odio politico&quot;

(Adnkronos) - "Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla first lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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