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| 26 aprile 2026, 08:34

Trump in fuga per spari a Washington, un 'eroe' resta a tavola

Trump in fuga per spari a Washington, un 'eroe' resta a tavola

(Adnkronos) - Panico e caos a Washington per l'attacco di un uomo armato alla cena tra il presidente Donald Trump e i corrispondenti della Casa Bianca. Nell'emergenza totale, conclusa con la cattura dell'attentatore, c'è spazio anche per un sorriso al termine di una nottata ad altissima tensione. Sui social rimbalzano i video che documentano l'allarme, l'intervento delle forze dell'ordine, le parole di Trump nella successiva conferenza stampa. 

 

All'improvviso, però, ecco l''eroe senza paura'. Tra giornalisti e ospiti che cercano riparo sotto i tavoli della sala, c'è un intrepido commensale che non si arrende. L'emergenza non è cessata, ma la cena è sacra e il cibo non va sprecato. E allora, nessuna esitazione: una cucchiata dopo l'altra, con flemma impressionante, si continua a mangiare senza nessuna fretta. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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