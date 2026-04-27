Envie, 70 anni di storia per il Gruppo Alpini tra memoria e impegno

A Envie il 22 aprile del 1956 è nato il locale Gruppo Alpini, che aveva anticipato i 70 anni dalla fondazione con una grande festa tenutasi lo scorso febbraio in occasione della cena sociale. Una ricorrenza importante che ha riunito il paese della bassa valle Po attorno a una delle realtà associative più radicate del territorio.

LEGGI QUI: https://www.targatocn.it/2026/03/03/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/envie-celebra-70-anni-di-penne-nere-con-una-festa-per-il-gruppo-ana-del-paese.html

A raccontare la storia del gruppo è Gaetano Giugliano segretario del gruppo enviese, che ripercorre le tappe fondamentali: “Fondato nell’aprile del 1956, dipendente dalla allora Sottosezione di Saluzzo, il gruppo mosse i primi passi grazie all’iniziativa di alcuni soci fondatori che si riunirono in un bar del paese. Tra loro Alessandro Casucci, Francesco Vottero, Giuseppe Banchio, Giovanni Paliano, Ubaldo Novello, Costanzo Mondino e Giorgio Mondino”.

Giugliano prosegue: “Venne eletto primo Capogruppo il sergente Alessandro Casucci, ex combattente nella Seconda Guerra Mondiale, affiancato da altri 45 soci. Durante la prima cerimonia ufficiale, il 22 aprile 1956 in piazza Municipio, venne presentato dalla madrina il gagliardetto, simbolo ufficiale del gruppo Ana”.

(Foto d'epoca del 1956)

Nel corso degli anni, il gagliardetto originale, logorato dal tempo, fu sostituito nel 1986 durante una cerimonia per il trentennale, mentre oggi è conservato in una teca nella sede. Un momento significativo nella storia recente è stato il trasferimento, nel 2001, dalla storica sede di via Roma alla nuova sede in Piazza Nuova, concessa gratuitamente dal Comune.

“Tra le principali attività svolte – continua Giugliano – ricordiamo la ristrutturazione completa della chiesa di San Rocco nel 2001, la posa nel 2010 di una lapide in pietra presso il Sacrario Madonna degli Alpini sul colle San Maurizio di Cervasca, in memoria dei Caduti e Dispersi di tutte le guerre, e i lavori nella sede nel 2011”.

Nel 2016, in occasione del sessantesimo anniversario, il gruppo ha collaborato con l’amministrazione comunale per la manutenzione del Monumento ai Caduti di tutte le guerre, risalente al 1928 e situato in piazza Municipio.

La vita associativa è scandita da assemblee, rinnovi del direttivo, attività di tesseramento e pianificazione delle iniziative annuali. Il gruppo partecipa attivamente alle cerimonie ufficiali, collaborando con il Comune, le associazioni d’arma e la scuola primaria locale, oltre a impegnarsi in attività di volontariato e tutela ambientale.

“Un ruolo importante – aggiunge Giugliano – è svolto anche dalla squadra di Protezione Civile, operativa sotto la Sezione Alpini di Saluzzo”.

Nel corso dei decenni, diversi capigruppo si sono succeduti alla guida del sodalizio: Alessandro Casucci (1956-1970), Cesare Bertone (1970-2001), Franco Corsino (2001-2004), Vincenzo Rubiolo (2004-2009), Maurizio Dagatti (2009-2021) e Giacomino Sandrini, in carica dal 2022 ad oggi.

Oggi il Gruppo Alpini di Envie conta 48 soci alpini ordinari e 22 aggregati, confermandosi una realtà viva e fondamentale per la comunità, custode di valori che continuano a essere tramandati di generazione in generazione.