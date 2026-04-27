Premiati i vincitori del 50° Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” [FOTO]

Cinquant'anni di passione e musica per il Concorso Nazionale di Chitarra “Ansaldi” che si è confermato, anche quest’anno, un grande successo, richiamando a Mondovì Piazza giovani talenti e musicisti da tutta Italia.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, domenica 26 aprile, presso la Casa delle Associazioni, in un clima di grande partecipazione ed entusiasmo.

“Don Ansaldi ci ha assistiti e il mezzo secolo di attività musicale classica per chitarra, ha ottenuto risultati insperati”. Questo il commento diffuso alla fine dei lavori delle varie commissioni di categoria.

I PREMIATI

Per quanto riguarda i riconoscimenti, il premio per il concorrente più giovane è stato assegnato a Margherita Abello. Nella categoria “A”, il terzo posto è andato a Margherita Abello, Alice Grosso e Matteo Giulio Gruene, il secondo posto a Flavio Derenale e Caterina Rosazza Montane, mentre il primo posto è stato conquistato da Flavio Pietro Ravotti. Nella categoria “B”, il secondo posto è stato assegnato a Filippo Parella e Leonardo Santoro, mentre il primo posto a Giada Guarini e Pietro Capelli. Nella categoria “C”, la menzione è stata attribuita ad Andrea Amato, il secondo posto a Adriano Marlon e il primo posto ad Angelini.

Tra i “Giovani concertisti”, il terzo posto è stato assegnato a Federica Riosa, il secondo posto a Chiara Sarcinella, mentre il primo posto è stato condiviso da Samuele Vaccaro e Alessandro Ciusani; una menzione è andata a Federico Minutolo e Comuzzi. Nella categoria Musica d’assieme, il terzo posto è stato ottenuto dal Duo Ligios Cellini, il secondo posto dal Quartetto Duo Daglio/Ciusani e il primo posto da Barbetta e Cincotta. Per la categoria Musica d’assieme giovanile, il primo posto è stato assegnato al Quintetto. Il premio speciale per il migliore musicista non chitarrista è stato attribuito a Cellini, mentre il Trofeo Ansaldi è stato conferito a Ciusani e Vaccaro.

Dopo moltissimi anni, inoltre, sono stati assegnati i Trofei “Ansaldi”, cioè i riconoscimenti speciali tra i vincitori del prestigioso campo dei “Giovani concertisti”, specie per la capacità interpretativa.

"Quest’anno la Commissione, all’unanimità, ha individuato addirittura due concertisti eccezionali, un siciliano ed un lombardo, dalla musicalità estremamente diversa, ma dalla forza insuperabile - spiega Romolo Garavagno, che cura l'organizzazione della manifestazione -. Nelle altre categorie si è spaziato per tutta Italia individuando talenti di impareggiabile forza creativa. Ogni lode meritano i Commissari, che omaggiano la manifestazione con un solo “grazie” degli organizzatori, pur se giungono in città dalle regioni più disparate".

"La formazione umana, sociale, artistica di tutti, giovanissimi e adulti, è sempre più rimarchevole" il commento dei giurati.

Molte le personalità presenti: dal Sindaco di Mondovì Luca Robaldo, ai primi cittadini di Vicoforte, Roccaforte e gli amministratori di Torre, San Michele (il Gruppo consiliare di minoranza guidato da Domenico Michelotti ha voluto offrire una coppa per il maestro don Ansaldi), Bastia, Cuneo, Carrù, Pamparato. Poi il precedente Presidente della “Granda”, Federico Borgna, la comandante della compagnia dei Carabinieri di Mondovì, e i presidenti di Lions Club e Rotary. Interessantissimo anche l’intervento poetico per il curriculum di don Ansaldi, esposto da don Jano Russo, già allievo del fondatore del concorso.

A rendere ancora più speciale l’evento, il contributo dell’artigiano del bianco, il vicese Silvio Bessone, che oltre ad aver realizzato una targa policroma in cioccolato per il vincitore della categoria “A”, ha creato per l’organizzatore Romolo Garavagno, attivo dal 1977, una torta di grande effetto e gusto.