LILT Cuneo, nuovo corso di gruppo per smettere di fumare

Previsti un colloquio motivazionale con la psicologa e nove incontri serali. Il corso non prevede l’utilizzo di farmaci

La LILT di Cuneo propone un nuovo corso di gruppo per smettere di fumare, pensato per offrire un aiuto concreto a chi desidera liberarsi dal fumo attraverso un percorso strutturato e accompagnato.

Il programma si apre con un colloquio motivazionale individuale con la psicologa e prosegue con nove incontri serali di gruppo, guidati dalla stessa professionista. Il percorso non prevede l’uso di farmaci, ma punta sul sostegno psicologico, sul lavoro motivazionale e sulla forza del gruppo come leva per affrontare e consolidare il cambiamento.

L’obiettivo è aiutare i partecipanti a comprendere meglio i meccanismi della dipendenza, rafforzare la motivazione personale, affrontare le difficoltà più frequenti e condividere con altri un cammino che spesso, se affrontato da soli, risulta più difficile.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di prevenzione che la LILT Cuneo porta avanti sul territorio, nella convinzione che la promozione della salute passi anche attraverso strumenti pratici e percorsi di accompagnamento capaci di incontrare i bisogni reali delle persone.

«Il fumo resta uno dei principali fattori di rischio evitabili per la salute. Offrire un percorso serio, guidato e accessibile significa dare alle persone una possibilità in più per iniziare, o riprendere, un cambiamento importante», afferma Enrico Collidà presidente LILT Cuneo odv

Il corso prenderà avvio nel mese di maggio presso la sede di Via Meucci 34 a Cuneo.

Per informazioni e adesioni: 0171/697057 cuneo@legatumoricuneo.it