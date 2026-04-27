GINNASTICA ARTISTICA / Cuneoginnastica protagonista all’Interregionale Gold di Torino [FOTO]

Weekend da incorniciare per la Cuneoginnastica al Campionato Interregionale Gold Allieve, andato in scena al Palaginnastica di Torino. La società cuneese si è presentata con le tre ginnaste più esperte del settore Allieve, impegnate nelle categorie Allieve 2, Allieve 3 e Allieve 5 nella gara più importante della stagione.

Nella categoria Allieve 3, Greta Cozzolino ha affrontato due giorni di gara: sabato sul programma base e domenica su quello avanzato. La giovane cuneese ha portato a termine una prova di alto livello che lascia ben sperare per la qualificazione al Campionato Italiano, riservato alle migliori quaranta ginnaste d’Italia. Quinta in questo interregionale.

Grande prestazione anche per Sophia Delfino, allieva più esperta del gruppo e ormai a pochi mesi dal passaggio nella categoria Junior. Impegnata tra le Allieve 5, Sophia ha gareggiato su entrambi i programmi nel weekend, piazzandosi sesta in classifica con una gara definita “esemplare” dai tecnici. Per lei si avvicina così il sogno della partecipazione al Campionato Italiano, a cui potrà accedere per l’ultimo anno prima del salto tra le Junior.

Domenica è scesa in pedana anche Anastasia Dotta per la categoria Allieve 2. Buona la sua prova complessiva, con punteggi personali migliorati su volteggio, parallele e corpo libero rispetto alle precedenti prove del Campionato Regionale. Alcune incertezze alla trave potrebbero però compromettere la qualificazione alla fase nazionale.

Per le tre ginnaste inizia ora una fase della stagione con meno gare ma più lavoro in palestra, dedicata al perfezionamento tecnico e alla crescita in vista dei prossimi obiettivi.

Piena soddisfazione da parte dello staff tecnico. Le allenatrici Chiara Giordano e Chiara Armando, che hanno accompagnato le atlete in gara, hanno espresso grande orgoglio. “È stato un weekend intenso, dichiarano, e positivo. Le ragazze hanno dimostrato maturità e voglia di mettersi in gioco. Ora continuiamo a lavorare per costruire il loro futuro”.

I verdetti ufficiali per l’accesso al Campionato Italiano arriveranno nei prossimi giorni.



