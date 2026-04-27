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| 27 aprile 2026, 09:26

Auto in fiamme sulla superstrada Siena-Grosseto, morto 37enne

Auto in fiamme sulla superstrada Siena-Grosseto, morto 37enne

(Adnkronos) - Incidente sulla superstrada Siena-Grosseto, morto un uomo di 37 anni. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco di Siena dall’auto, dopo che le fiamme che avevano coinvolto il mezzo sono state domate. L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600, nel territorio comunale di Sovicille. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia stradale ed il personale Anas. I vigili del fuoco erano intervenuti poco prima della mezzanotte, con l'intervento iniziato alle 23.55 di domenica 26 aprile. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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