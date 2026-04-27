 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 27 aprile 2026, 20:09

Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

(Adnkronos) -

Pareggio tra Lazio e Udinese. Oggi, lunedì 27 aprile, i biancocelesti sono stati fermati dai friulani all'Olimpico, impattando sul 3-3 nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Ehizibue al 18', di Pellegrini al 50', di Pedro all'80', alla doppietta di Atta, all'86' e al 93', e al pareggio in extremis di Maldini al 95'. 

Con questo punto la Lazio sale a 48 punti in classifica, agganciando il Bologna all'ottavo posto ma restando a -6 dall'Atalanta settima. Raggiunge quota 44 invece l'Udinese, undicesima. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfida la Cremonese in trasferta mentre l'Udinese ospita il Torino. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium