Lazio-Udinese 3-3, Maldini salva Sarri nel recupero

(Adnkronos) -

Pareggio tra Lazio e Udinese. Oggi, lunedì 27 aprile, i biancocelesti sono stati fermati dai friulani all'Olimpico, impattando sul 3-3 nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. A decidere la partita i gol di Ehizibue al 18', di Pellegrini al 50', di Pedro all'80', alla doppietta di Atta, all'86' e al 93', e al pareggio in extremis di Maldini al 95'.

Con questo punto la Lazio sale a 48 punti in classifica, agganciando il Bologna all'ottavo posto ma restando a -6 dall'Atalanta settima. Raggiunge quota 44 invece l'Udinese, undicesima.

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfida la Cremonese in trasferta mentre l'Udinese ospita il Torino.