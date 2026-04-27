Premiati in Campidoglio i vincitori del premio Unpli 'Salva la tua lingua locale'

(Adnkronos) - Sono 22 gli Istituti scolastici premiati nella mattinata nella Sala Giulio Cesare in Campidoglio, oltre 90 le scuole che hanno partecipato provenienti da tutta Italia, circa 1000 gli studenti che hanno proposto i loro elaborati. Il premio “Salva la tua lingua locale” (sezione scuola) negli ambiti poesia, prosa edita e inedita in dialetto e musica - indetto da Unpli (Unione delle Pro Loco d’Italia), Ali (Autonomie locali per l’Italia) con la collaborazione del Centro Internazionale Eugenio Montale e, per la sezione scuola, dell’Eip – Scuola Strumento di Pace - che quest’anno ha raggiunto l’undicesima edizione, si riconferma per il grande valore culturale e formativo coinvolgendo sempre più Istituti scolastici.

Per la presidente dell'Assemblea Capitolina Svetlana Celli, "i dialetti e le lingue locali costituiscono un patrimonio unico, che va tutelato, valorizzato e trasmesso alle nuove generazioni. Un ringraziamento, dunque, ad Ali ed Unpli per il concorso ‘Salva la tua lingua locale’, attraverso il quale si offre un’opportunità concreta per mantenere vive le radici culturali e per far emergere nuove voci, soprattutto tra i più giovani. Anche come presidenza dell’Assemblea Capitolina siamo impegnati in questa direzione. Da alcuni anni, coinvolgendo i Centri Anziani di Roma, con l’iniziativa ‘Gli Anni Inversi’ premiamo le migliori composizioni e poesie in romanesco. Una scelta che nasce dalla consapevolezza che proprio dai dialetti può emergere l’anima più autentica delle nostre comunità".

Per il presidente di Unpli Antonino La Spina, "con ‘Salva la tua lingua locale – Sezione Scuola’ rinnoviamo un impegno che per Unpli è fondamentale: custodire e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio dei dialetti e delle lingue locali, espressione autentica della storia, dell’identità e della memoria delle nostre comunità. La partecipazione di tanti istituti scolastici, insieme al ruolo attivo delle Pro Loco, dimostra quanto sia importante costruire un dialogo tra scuola, territori e generazioni. Premiare gli studenti in Campidoglio significa riconoscere il valore culturale delle loro opere e, allo stesso tempo, incoraggiarli a sentirsi protagonisti nella tutela delle proprie radici". "La sensibilizzazione e l’educazione ai valori dell’uguaglianza e del rispetto - ha commentato Luca Abbruzzetti, presidente di Ali, Autonomie Locali del Lazio - possono passare attraverso molte forme espressive, anche quelle che riteniamo più desuete, come i dialetti. Far approcciare i ragazzi alla scrittura di testi in dialetto è un lavoro linguistico importante e garantisce un'opportunità per arricchire il proprio vocabolario e per avvicinarli a un modo di comunicare diverso rispetto a quello che utilizzano tra di loro nella quotidianità".

Per la sezione Poesia, il 1° premio è stato assegnato all’Iis “Leonardo da Vinci” di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. A ricevere il riconoscimento è stato Francesco Tavelli, studente della classe III A Rim, autore del componimento in lingua napoletana “Surdat”. Per la sezione Prosa, il primo premio è stato assegnato alla scuola media superiore italiana di Rovinj/Rovigno, in Croazia, nella Republika Hrvatska – Regione Istriana. Il riconoscimento è andato a Niko Lovrić, studente della classe 2ª del liceo generale, autore del lavoro dal titolo “Iè∫uli – Esuli”, scritto in dialetto istrioto-rovignese.

Per la sezione Musica, il 1° premio è stato assegnato all’Ic “Margherita di Navarra” di Monreale, in provincia di Palermo. Il riconoscimento è andato all’alunna Giada Di Maria, della classe 3ª B, con il brano “Maliditta guerra – Maledetta Guerra”, in dialetto siciliano. Sono stati consegnati anche i riconoscimenti di “Cultori del dialetto e delle lingue locali” al professor Francesco Avolio, docente di Linguistica all’Università dell’Aquila, e il premio “Testimone del Genius Loci” ad Angela Puglisi, presidente della pro loco di Novara di Sicilia. L’evento che ha ottenuto il patrocinio della Camera dei Deputati e del comune di Roma Capitale è stato aperto dal saluto di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina e dal messaggio del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione Paola Frassinetti. Presenti Antonino La Spina, presidente Unpli, Luca Abbruzzetti, presidente Ali Lazio, Bruno Manzi, comitato Garanti del Premio, la professoressa Anna Paola Tantucci, presidente Eip Italia, Elio Pecora, presidente della Giuria, e Matteo Corbucci, referente Arce.