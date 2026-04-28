Macra, passeggiata tra natura e cultura alla scoperta di Camoglieres e dell’Alma

Nuovo appuntamento con le passeggiate naturalistico culturali alla scoperta delle borgate e del territorio del Comune di Macra ed in particolare della zona dell’Alma.

L’iniziativa fa parte del ciclo di eventi previsti nel Progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale realizzato dai Comuni di Celle di Macra e Macra con la collaborazione dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, finanziato dal PNRR – a valere sul Bando Borghi_ Linea intervento B (M1C3.Misura 2. Investimento 2.1).

La passeggiata con accompagnatore permetterà di scoprire le peculiarità del territorio e delle borgate con particolare attenzione alle caratteristiche naturali, ambientali, architettoniche, artistiche e culturali della borgata Camoglieres divisa in due Frazioni Sottana e Soprana e del contesto in cui si trova.

L’itinerario della passeggiata è l’anello Camoglieres, Punta Crocetta, San Bernardo con ritorno a Camoglieres, in un percorso di circa 3 Km.

Si parte dalla borgata Camoglieres, uno dei villaggi alpini meglio conservati della media Valle Maira, con edifici di periodo medievale, case con colonne circolari, sottopassi, monofore.

Nell’abitato si potranno ammirare alcuni dipinti del pittore Giors Boneto da Paesana, tra cui il San Cristoforo traghettatore con Gesù Bambino, la Madonna con Bambino, la Cappella dei Santi Sebastiano e Chiaffredo ed il forno comunitario con doppia camera di cottura tutt’ora funzionante.

Si sale lungo il sentiero fino a raggiungere Punta Crocetta Sottana attraverso un territorio un tempo caratterizzato da coltivazioni di cereali e piante da frutto grazie alla posizione soleggiata. Di qui si scende per raggiungere la Cappella di San Bernardo posta in un punto isolato e panoramico che presenta un bel porticato con affresco della Vergine Maria in facciata.

Si chiude l’anello con ritorno a Camoglieres. La passeggiata è realizzata con la collaborazione dell’Azienda di Formazione Professione di Dronero. Ritrovo a Macra, in Borgata Camoglieres nei pressi della Locanda del Silenzio. Partenza alle ore 9.30 e arrivo alle ore 12.30. Si consiglia abbigliamento sportivo.

La passeggiata è gratuita.