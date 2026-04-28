TENNIS / La VTT protagonista nella vittoria della Coppa delle Province

La 21ª edizione della Coppa delle Province – Macroarea Nord-Ovest è andata in archivio sui campi del Monviso Sporting Club di Grugliasco con la vittoria della formazione di Cuneo, capitanata da Fulvio Priotti con vice capitano Daniil Testa, tecnico della VTT di Lagnasco.

Proprio la società lagnaschese, con sede presso il Tennistadium, ha visto quattro suoi giovani tesserati in primo piano e tra i protagonisti dello storico successo.

Si tratta di Umberto Ferrato (2018), di Beatrice Caffaro e Ginevra Demarchi (entrambe 2017), di Isotta Montanero (2016).

La manifestazione è riservata ai giovanissimi (under 8-9-10) e prevede incontri di singolare e doppio nelle diverse categorie d’età, nonché le prove fisiche: “I CAP – spiegano i dirigenti della VTT – si sono svolti tutti nella nostra struttura, ben dieci appuntamenti a partire dallo scorso novembre, con i nostri tecnici sempre in prima linea. Lo stesso dicasi per le sedute di preparazione atletica dei ragazzi convocati, sempre seguiti dai nostri preparatori”.

Dopo il passaggio della fase provinciale la squadra di Cuneo ha affrontato il “colosso” Milano vincendo di misura e mettendo sul campo tutto ciò che aveva. Più netta la vittoria in finale contro Genova: “E’ un vero orgoglio per noi - proseguono i dirigenti VTT - aver accompagnato i ragazzi in questo percorso. Un immenso grazie a loro, ai genitori e ai maestri che li hanno seguiti con passione, dedizione e professionalità”.

La prossima tappa della Coppa delle Province andrà in scena dal giorno 8 al giorno 11 giugno presso il Centro Federale del Brallo e già si pregusta una nuova grande avventura, agonistica e formativa.