Rotary Club Cuneo, viaggio nell'Antico Egitto con l'egittologo Sandro Trucco

Il Presidente Daniel Gallina, insieme ai Soci e ai loro ospiti, ha accolto con grande piacere il Dott. Sandro Trucco, protagonista di una serata dedicata all’affascinante mondo dell’Antico Egitto.

Egittologo di comprovata esperienza, Sandro Trucco – originario del Cuneese – è docente di matematica e scienze, laureato in Biologia e Farmacia. Da oltre vent’anni si dedica con passione e rigore allo studio della civiltà egizia, sviluppando un’intensa attività sia scientifica sia divulgativa.

Già vicepresidente dell’ACME (Amici Collaboratori del Museo Egizio), associazione con la quale collabora tuttora attivamente, ha frequentato corsi di lingua egizia con Enrico Ferraris ed è oggi assistente di sala e guida ufficiale presso il Museo Egizio di Torino. Nel corso degli anni ha organizzato e tenuto numerosi cicli di conferenze e corsi, tra cui approfondimenti sull’arte e sulla statuaria dell’Antico Egitto, spaziando dalla protostoria fino all’epoca greco-romana.

Ha inoltre collaborato a lungo con l’egittologo Mario Tosi nella preparazione di conferenze e pubblicazioni. Tra le sue esperienze più significative figura la partecipazione alla missione archeologica a Luxor, come membro del Consiglio, prendendo parte agli scavi nella tomba di Harwa diretti da Francesco Tiradritti.

Attivo divulgatore, organizza viaggi di studio in Egitto – con particolare attenzione alla Tebaide – e collabora con associazioni culturali come Pro Natura e UNITRE Piemonte, oltre a svolgere attività didattica nelle scuole.

Nel 2021 ha contribuito all’allestimento, a Cuneo, della mostra dedicata al restauro del papiro erotico-satirico.

Nel corso della serata si è inoltre celebrato l’ingresso nel Club della Dott.ssa Roberta Rossini, Direttore di Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, presentata dai Soci Luigi Salvatico e Luigi Fontana.

Un incontro che ha saputo coniugare cultura e convivialità: oltre al viaggio nella storia dell’Antico Egitto, i partecipanti hanno potuto apprezzare una degustazione di asparagi dell’azienda agricola del Sig. Luca Gola di Santena, contribuendo a rendere la serata ancora più piacevole.