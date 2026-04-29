San Pietro di Monterosso Grana, “Cosa fanno i Babaciu?”: laboratori gratuiti il 9-10 maggio

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, a San Pietro di Monterosso Grana, si terranno due giornate di condivisione e scambio attraverso esperienze laboratoriali gratuite ed aperte a tutti, dedicate al tema dei Babaciu del “Paese senza Tempo”.

Durante le mattinate del sabato e della domenica dalle 9.30 alle 13.00 ci sarà l’occasione di avvicinarsi al mondo delle marionette attraverso un laboratorio di costruzione per “mettere in movimento” i Babaciu.

Mentre nei due pomeriggi dalle 14.30 alle 18, la stessa tematica sarà affrontata maggiormente dal punto di vista della manipolazione: come dare/trasferire pensieri, sogni, paure, vita ai Babaciu.

A guidare le attività sarà Elena Bosco, attrice e marionettista, che accompagnerà i partecipanti in un percorso di esplorazione e sperimentazione volto a manipolare direttamente la materia, con attività a cavallo tra il pratico e il concettuale.

L’obiettivo è quello di individuare soluzioni che consentano di aumentare l’espressività dei babaciu, introducendo elementi di movimento – anche solo parziali – capaci di superare la loro consueta immobilità.

Questo primo ciclo di incontri rappresenta l’avvio di un progetto più ampio, che proseguirà in un secondo fine settimana di attività, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, in occasione della festa patronale di San Pietro.

In quel contesto, marionette, babaciu e il Coro de La Cevitou animeranno il paese con spettacoli e momenti musicali.

Il coro sarà inoltre coinvolto attivamente già durante i laboratori di maggio, contribuendo al processo creativo e partecipando all’ideazione dei nuovi “Babaciu in movimento”, in un intreccio di arti visive, teatro e musica che valorizza la partecipazione collettiva e il patrimonio culturale locale.

Elena Bosco è un’attrice e marionettista, nonché regista e pedagogista. Diplomata all'Ecole Jacques Lecoq, oggi è anche direttrice della compagnia La Robe à l'envers.

Gli appuntamenti - gratuiti - si terranno presso il Museo Terra del Castelmagno (Via Mistral 89, San Pietro di Monterosso Grana), con i seguenti orari: 9.30 - 13.00 | 14.30 - 18.00.