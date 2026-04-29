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Cronaca | 29 aprile 2026, 08:03

Auto fuori strada finisce in una bealera nei pressi di Cavallermaggiore: un ferito grave

Incidente all’alba in borgata Quinto Bianco, nella zona di Madonna del Pilone. Sul posto 118 e Vigili del fuoco

Il punto dove è avvenuto l'incidente

Il punto dove è avvenuto l'incidente

Incidente stradale nelle prime ore della mattinata di oggi, mercoledì 29 aprile intorno alle 7, lungo la Sp 48 in borgata Quinto Bianco, nel tratto in cui termina via Piumatti e inizia via Boarini in zona Madonna del Pilone nel territorio di Cavallermaggiore.

 Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto è uscita autonomamente di strada finendo la sua corsa all’interno di una bealera. A bordo del veicolo si trovava una sola persona, rimasta ferita. L'uomo, classe 1978, è stato elitrasportato in gravi condizioni (codice rosso per politrauma), al CTO di Torino 

Sul posto è intervenuto per primo il personale del 118 con un’autoambulanza e una medicalizzata, che ha preso in carico il ferito e avviato le operazioni di soccorso. Successivamente sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Bra, impegnati nella messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’incidente.

La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti.

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