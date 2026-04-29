Mordente Maghini Young Festival: musica barocca e narrazione contemporanea

L’Accademia Maghini presenta MORDENTE Maghini Young Festival, un nuovo festival dedicato ai giovani interpreti italiani ed europei che si svolgerà nelle province di Torino e Cuneo dall’8 al 17 maggio.

Un’iniziativa che esplora la musica del XVII secolo insieme ai linguaggi del circo, della danza, del teatro di burattini e della narrazione. Il fil rouge è il racconto: tutti gli eventi del festival sono collegati a delle storie, molte delle quali scritte da giovani autori della Scuola Holden di Torino e intrecciate con brani inediti di giovani compositori emergenti.

Spiegano Federica Leombruni e Gabriele Cervia, ideatori del festival: "Il festival è un progetto corale, giovane nello spirito e nella struttura. Ogni appuntamento del festival è un'occasione di partecipazione attiva, uno spazio per creare comunità e dialogo, in luoghi carichi disenso: un bistrò nato dall’accoglienza dei migranti, un laboratorio di architettura sostenibile, un monastero cistercense, le rotaie di un tram storico nel cuore di Torino.”

Mordente è inserito ne I Musicali Concenti, la rassegna dell’Accademia Maghini articolata in quattro cicli che attraversano l'intero anno con oltre trenta appuntamenti tra Torino, il Piemonte e l'Europa.

La rassegna comprende insieme a MORDENTE anche la Stagione Concertistica di Bra, i Concerti del Coro e dell'Accademia Maghini e l'undicesima edizione del festival BackTOBach.

Tutti gli appuntamenti di MORDENTE sono anche all’interno della programmazione del Salone OFF – XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, e si svolge dall'8 al 17 maggio 2026 nelle province di Torino e Cuneo, dopo un'anteprima a Napoli lo scorso 27 febbraio