CICLISMO / Cuneo ancora capitale delle due ruote: a giugno arrivano i campionati assoluti italiani [VIDEO]

La Granda si conferma ancora una volta protagonista del grande ciclismo, ospitando un evento su due ruote che attraverserà il territorio che ha incoronato le imprese di grandi atleti come Coppi e Pantani. Ad annunciare l'arrivo dei Campionati Italiani Assoluti è stato l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, intervenuto durante la presentazione ufficiale degli eventi 2026 di EPT (Eventi, Persone, Territorio), che includono l’Etape Piemonte e l’Etape Mondovì del Tour de France e il gran finale di Saluzzo del Giro d’Italia Women.

Le date dei passaggi in provincia di Cuneo sono già fissate per il 25 giugno, quando si disputerà la crono maschile, e per il 27 giugno per la prova in linea. Sebbene i dettagli siano in fase di definizione, l'assessore ha chiarito la strategia dietro l'organizzazione: “Dobbiamo ultimare quelli che sono i percorsi. Con la Lega e la Federazione stiamo definendo quelli che sono i percorsi che devono essere in primo luogo funzionali agli atleti e a quello che deve essere lo spettacolo agonistico e allo stesso tempo dovranno essere strumentali per promuovere il territorio”.

Proprio domani è previsto l'appuntamento per provare a scrivere il tracciato definitivo. Dopo l’annuncio l’assessore non ha voluto svelare troppi particolari, ma ha comunque fornito un'anticipazione significativa sulla struttura della gara regina: “Quello che sappiamo è che ci sarà il circuito finale da 60 km da ripetersi tre volte”, ha aggiunto Bongioanni.

IL VIDEO



