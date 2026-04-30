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Attualità | 30 aprile 2026, 15:44

A Dogliani si cerca Emanuele Nocera, 35enne scomparso da febbraio

A "Chi l’ha visto?" l’appello della madre Eliana: "Non sta bene e non ha con sé i suoi medicinali"

L'appello alla nota trasmissione di Rai Tre

L'appello alla nota trasmissione di Rai Tre

“Ormai sono tre mesi che mio figlio è scomparso, venerdì 1° maggio sarebbe il suo compleanno. Sono molto preoccupata. Chiedo per favore a chi l’avesse visto o sentito di rivolgersi ai Carabinieri o alla redazione del programma. Emanuele è un ragazzo buono, però attraversa un periodo brutto. Non sta bene e non ha con sé i suoi medicinali”.

Questo le parole dell’appello col quale, parlando da Dogliani, Eliana, madre di Emanuele Nocera, si è rivolta alla trasmissione Rai "Chi l’ha visto?" per avere notizie del figlio 35enne, scomparso nel nulla dallo scorso 2 febbraio.

Emanuele è alto 1,75, occhi scuri e capelli castani. A casa ha lasciato telefono e documenti. Qui l'appello della madre, al minuto 1.56'.

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