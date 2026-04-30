A Dogliani si cerca Emanuele Nocera, 35enne scomparso da febbraio

“Ormai sono tre mesi che mio figlio è scomparso, venerdì 1° maggio sarebbe il suo compleanno. Sono molto preoccupata. Chiedo per favore a chi l’avesse visto o sentito di rivolgersi ai Carabinieri o alla redazione del programma. Emanuele è un ragazzo buono, però attraversa un periodo brutto. Non sta bene e non ha con sé i suoi medicinali”.

Questo le parole dell’appello col quale, parlando da Dogliani, Eliana, madre di Emanuele Nocera, si è rivolta alla trasmissione Rai "Chi l’ha visto?" per avere notizie del figlio 35enne, scomparso nel nulla dallo scorso 2 febbraio.