Addio a Franco Drocco, storico direttore delle Poste di Boves

La comunità di Boves si stringe nel cordoglio per la scomparsa del Cav. Franco Drocco, che si è spento all'età di 92 anni. Figura centrale della vita cittadina per decenni, Drocco era conosciuto da tutti soprattutto per il suo lungo servizio come direttore dell’ufficio postale del paese, ruolo che aveva ricoperto con dedizione prima di dedicarsi anche al settore assicurativo.

Il sindaco di Boves, Matteo Ravera, ha voluto interpretare il sentimento dell’intera cittadinanza esprimendo il cordoglio dell'Amministrazione comunale: “Ci dispiace molto. Franco Drocco era una persona estremamente conosciuta e stimata, un cittadino che ha lavorato per Boves sempre con grande serietà”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come, nonostante il passare degli anni dal suo ritiro dalla vita professionale attiva, il ricordo della sua figura resti vivo e nitido nella memoria collettiva locale. “Era una persona per bene”, ha aggiunto Ravera, ricordando l'impronta umana lasciata da Drocco.

L'Amministrazione si è unita ufficialmente al dolore dei familiari, rivolgendo un pensiero particolare alla moglie Caterina, ai nipoti, alla nuora Manuela e al figlio Fabio Drocco, noto e stimato architetto che opera sul territorio bovesano.

I funerali saranno celebrati sabato 2 maggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Boves, partendo dall'abitazione di via Bene 22. Dopo la funzione, la salma proseguirà per il cimitero di Marene per la tumulazione.

Il Santo Rosario sarà recitato domani sera, venerdì 1° maggio, alle 18.45 nella stessa parrocchia.