Contributi per un milione duecentomila euro per le scuole dell’infanzia paritarie cuneesi

L’ufficio scolastico del Piemonte ha da poco stabilito il piano di riparto dei contributi per le scuole dell’infanzia paritarie per il corrente anno scolastico 2025/26.
Alle scuole paritarie frequentate in Piemonte da 25.643 studenti vanno 8 milioni e mezzo di euro, esattamente 8.519.386 euro. La provincia di Cuneo fa la parte del leone, con un milione duecentomila euro, ad Alessandria vanno 415.000 euro, ad Asti 322.000 euro, a Biella 199.000 euro, a Novara 845.000 euro, a Torino oltre 5 milioni, fanalini di coda il Vco con 268.000 euro e Vercelli con 170.000 euro. Queste risorse economiche vanno ad integrare i bilanci delle scuole dell’infanzia paritarie, oltre a contributi vari locali, alle rette, al lavoro gratuito dei volontari, asili che nel cuneese hanno una grande capillarità.
Tempo di dichiarazioni dei redditi, speranze vengono da qualche anno anche per le scuole statali con la possibilità di destinare l’otto per mille all’edilizia scolastica, che denota varie problematiche (molte scuole sono senza certificato di prevenzione incendi), oltre che alle varie confessioni religiose. Per porre a norma 64 scuole statali in Italia, i vari enti locali (comuni per il 1° ciclo, province per le scuole superiori statali) hanno per la prima volta ricevuto 22 milioni di euro. La provincia di Cuneo ha ricevuto 400.000 euro nel 2021. Sempre poche risorse oltre al miliardo di euro destinato alla chiesa cattolica, ma comunque in crescita.
In esaurimento i fondi Pnrr, saranno denari molto utili per porre in sicurezza 8 milioni di studenti.
DENOMINAZIONE
COMUNE
ALUNNI
IMPORTO ASSEGNATO
NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO
ALBA
19
6.312,38
MARIA AUSILIATRICE
ALBA
96
31.894,13
CITTA' DI ALBA
ALBA
73
24.252,82
PRINCIPESSA MARIA PIA
BAGNOLO PIEMONTE
38
12.624,76
SORELLE BELTRU'
BERNEZZO
85
28.239,59
MONSIGNOR CALANDRI
BOVES
130
43.189,96
DON PERELLI
BOVES
46
15.282,60
DIVINA PROVVIDENZA
BOVES
63
20.930,52
S. ANTONINO M.
BRA
56
18.604,91
CONVITTO PROVVIDENZA
BRA
33
10.963,61
SAN CHIAFFREDO
BUSCA
74
24.585,05
DON BECCHIS
BUSCA
79
26.246,21
REGINA MARGHERITA
CANALE
69
22.923,90
(INFANZIA) CARAGLIO
CARAGLIO
57
18.937,14
SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO
CAVALLERLEONE
13
4.319,00
A. FISSORE
CAVALLERMAGGIORE
34
11.295,84
BORRONE
CAVALLERMAGGIORE
37
12.292,53
GIOVANNI ARESE
CENTALLO
20
6.644,61
MARGARIA MACESI
CENTALLO
57
18.937,14
SORELLE PAROLA
CERVASCA
55
18.272,68
BIMA
CERVERE (CN)
58
19.269,37
(INFANZIA) RORETO
CHERASCO
90
29.900,74
GALIMBERTI
CUNEO
106
35.216,43
MONS. ANDREA FIORE
CUNEO
63
20.930,52
(INFANZIA) CATTOLICO
CUNEO
89
29.568,51
DON BASSO
CUNEO
34
11.295,84
OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO
CUNEO
60
19.933,83
DON BARBERO
CUNEO
24
7.973,53
CONIUGI AUTRETTI
CUNEO
73
24.252,82
DESME'
CUNEO
41
13.621,45
DON B. STELLINO
CUNEO
66
21.927,21
VITTORIO E MATILDE BERSEZIO
CUNEO
38
12.624,76
CANONICO COMETTO
CUNEO
32
10.631,38
OPERE PIE DRONERESI
DRONERO
37
12.292,53
PADRE RIBERO
DRONERO
26
8.637,99
TOESCA E MACARIO
FOSSANO
13
4.319,00
E.ZANAROLI
FOSSANO
42
13.953,68
NOSTRA SIGNORA DEL SALICE
FOSSANO
69
22.923,90
CAMPIONI POLTI
GARESSIO
25
8.305,76
GIAN BATTISTA REYNERI
GENOLA
78
25.913,98
TAPPARELLI D'AZEGLIO
LAGNASCO
39
12.956,99
ISTITUTO PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU'
LEQUIO TANARO
16
5.315,69
(INFANZIA) DI LIMONE PIEMONTE
LIMONE PIEMMONTE
11
3.654,54
(INFANZIA) DI MANTA
MANTA
81
26.910,67
SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU'
MARENE
80
26.578,44
(INFANZIA) DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
22
7.309,07
SAN DOMENICO
MONDOVI'
70
23.256,13
DON CAMPANA
MONDOVI'
12
3.986,77
MARIA IMMACOLATA
MONDOVI'
53
17.608,22
(INFANZIA) MURELLO
MURELLO
11
3.654,54
(INFANZIA) DI NARZOLE
NARZOLE
79
26.246,21
MILENA CAVALLO
PIASCO
58
19.269,37
MARIA IMMACOLATA
PEVERAGNO
28
9.302,45
GANDOLFI
PIANFEI
50
16.611,52
L'OASI DEI BIMBI
POLONGHERA
20
6.644,61
RIBOTTA
RACCONIGI
54
17.940,45
ANGELO PELLINI
ROSSANA
21
6.976,84
EMILIA DI SAN MARZANO DANIELE
RUFFIA
11
3.654,54
SAN GIUSEPPE
SALUZZO
54
17.940,45
ASILO INFANTILE BIGLIA
FAULE
8
2.657,84
REGINA MARGHERITA
SALUZZO
83
27.575,13
MARIA ASSUNTA
SAN DAMIANO MACRA
12
3.986,77
GUIDO ROCCAVILLA
SANFRONT
31
10.299,14
SANTA MARIA DELLA PIEVE
SAVIGLIANO
90
29.900,74
MIRETTII - RAVIOLO
SAVIGLIANO
16
5.315,69
(INFANZIA) DI LEVALDIGI
SAVIGLIANO
18
5.980,15
SACRA FAMIGLIA
SAVIGLIANO
94
31.229,66
SAN VINCENZO
SCARNAFIGI
55
18.272,68
(INFANZIA) DI TORRE SAN GIORGIO
TORRE SAN GIORGIO
17
5.647,92
CAV. UMBERTO BAUDINO
VERNANTE
20
6.644,61
ALBERTO KELLER
VERZUOLO
53
17.608,22
MARIA IMMACOLATA
VILLANOVA MONDOVI'
29
9.634,68
DELFINA RINAUDO COLONNA
VILLANOVA SOLARO
11
3.654,54
S. ANTONIO
GOVONE
14
4.651,23
LE MINAS
PRAZZO
9
2.990,07
IL GIARDINO DI SAN NICOLA
SALUZZO
49
16.279,29
REGINA PACIS
VILLANOVA MONDOVI'
37
12.292,53
3.614
1.200.681,00