giovedì 30 aprile
Trasporto pubblico ad Alba, le nuove gare aprono il nodo dei servizi sul territorio
Attualità | 30 aprile 2026, 19:09

Contributi per un milione duecentomila euro per le scuole dell’infanzia paritarie cuneesi

Dal riparto per l'anno scolastico in corso per gli istituti piemontesi sono andati 8 milioni e mezzo di euro. Salgono anche i contributi dell’8per mille all’edilizia scolastica statale

Contributi per un milione duecentomila euro per le scuole dell’infanzia paritarie cuneesi

L’ufficio scolastico del Piemonte ha da poco stabilito il piano di riparto dei contributi per le scuole dell’infanzia paritarie per il corrente anno scolastico 2025/26

Alle scuole paritarie frequentate in Piemonte da 25.643 studenti vanno 8 milioni e mezzo di euro, esattamente 8.519.386 euro. La provincia di Cuneo fa la parte del leone, con un milione duecentomila euro, ad Alessandria vanno 415.000 euro, ad Asti 322.000 euro, a Biella 199.000 euro, a Novara 845.000 euro, a Torino oltre 5 milioni, fanalini di coda il Vco con 268.000 euro e Vercelli con 170.000 euro. Queste risorse economiche vanno ad integrare i bilanci delle scuole dell’infanzia paritarie, oltre a contributi vari locali, alle rette, al lavoro gratuito dei volontari, asili che nel cuneese hanno una grande capillarità.

Tempo di dichiarazioni dei redditi, speranze vengono da qualche anno anche per le scuole statali con la possibilità di destinare l’otto per mille all’edilizia scolastica, che denota varie problematiche (molte scuole sono senza certificato di prevenzione incendi), oltre che alle varie confessioni religiose. Per porre a norma 64 scuole statali in Italia, i vari enti locali (comuni per il 1° ciclo, province per le scuole superiori statali) hanno per la prima volta ricevuto 22 milioni di euro. La provincia di Cuneo ha ricevuto 400.000 euro nel 2021. Sempre poche risorse oltre al miliardo di euro destinato alla chiesa cattolica, ma comunque in crescita. 

In esaurimento i fondi Pnrr, saranno denari molto utili per porre in sicurezza 8 milioni di studenti.
 

DENOMINAZIONE

COMUNE

ALUNNI

IMPORTO ASSEGNATO

NOSTRA SIGNORA DEL SUFFRAGIO

ALBA

19

6.312,38

MARIA AUSILIATRICE

ALBA

96

31.894,13

CITTA' DI ALBA

ALBA

73

24.252,82

PRINCIPESSA MARIA PIA

BAGNOLO PIEMONTE

38

12.624,76

SORELLE BELTRU'

BERNEZZO

85

28.239,59

MONSIGNOR CALANDRI

BOVES

130

43.189,96

DON PERELLI

BOVES

46

15.282,60

DIVINA PROVVIDENZA

BOVES

63

20.930,52

S. ANTONINO M.

BRA

56

18.604,91

CONVITTO PROVVIDENZA

BRA

33

10.963,61

SAN CHIAFFREDO

BUSCA

74

24.585,05


 

DON BECCHIS

BUSCA

79

26.246,21

REGINA MARGHERITA

CANALE

69

22.923,90

(INFANZIA) CARAGLIO

CARAGLIO

57

18.937,14

SANTA MARIA ASSUNTA IN CIELO

CAVALLERLEONE

13

4.319,00

A. FISSORE

CAVALLERMAGGIORE

34

11.295,84

BORRONE

CAVALLERMAGGIORE

37

12.292,53

GIOVANNI ARESE

CENTALLO

20

6.644,61

MARGARIA MACESI

CENTALLO

57

18.937,14

SORELLE PAROLA

CERVASCA

55

18.272,68

BIMA

CERVERE (CN)

58

19.269,37

(INFANZIA) RORETO

CHERASCO

90

29.900,74

GALIMBERTI

CUNEO

106

35.216,43

MONS. ANDREA FIORE

CUNEO

63

20.930,52

(INFANZIA) CATTOLICO

CUNEO

89

29.568,51

DON BASSO

CUNEO

34

11.295,84

OPERA PIA DEMICHELIS MONDINO

CUNEO

60

19.933,83

DON BARBERO

CUNEO

24

7.973,53

CONIUGI AUTRETTI

CUNEO

73

24.252,82

DESME'

CUNEO

41

13.621,45

DON B. STELLINO

CUNEO

66

21.927,21

VITTORIO E MATILDE BERSEZIO

CUNEO

38

12.624,76

CANONICO COMETTO

CUNEO

32

10.631,38

OPERE PIE DRONERESI

DRONERO

37

12.292,53


 

PADRE RIBERO

DRONERO

26

8.637,99

TOESCA E MACARIO

FOSSANO

13

4.319,00

E.ZANAROLI

FOSSANO

42

13.953,68

NOSTRA SIGNORA DEL SALICE

FOSSANO

69

22.923,90

CAMPIONI POLTI

GARESSIO

25

8.305,76

GIAN BATTISTA REYNERI

GENOLA

78

25.913,98

TAPPARELLI D'AZEGLIO

LAGNASCO

39

12.956,99

ISTITUTO PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU'

LEQUIO TANARO

16

5.315,69

(INFANZIA) DI LIMONE PIEMONTE

LIMONE PIEMMONTE

11

3.654,54

(INFANZIA) DI MANTA

MANTA

81

26.910,67

SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU'

MARENE

80

26.578,44

(INFANZIA) DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

22

7.309,07

SAN DOMENICO

MONDOVI'

70

23.256,13

DON CAMPANA

MONDOVI'

12

3.986,77

MARIA IMMACOLATA

MONDOVI'

53

17.608,22

(INFANZIA) MURELLO

MURELLO

11

3.654,54

(INFANZIA) DI NARZOLE

NARZOLE

79

26.246,21

MILENA CAVALLO

PIASCO

58

19.269,37

MARIA IMMACOLATA

PEVERAGNO

28

9.302,45

GANDOLFI

PIANFEI

50

16.611,52

L'OASI DEI BIMBI

POLONGHERA

20

6.644,61

RIBOTTA

RACCONIGI

54

17.940,45

ANGELO PELLINI

ROSSANA

21

6.976,84


 

EMILIA DI SAN MARZANO DANIELE

RUFFIA

11

3.654,54

SAN GIUSEPPE

SALUZZO

54

17.940,45

ASILO INFANTILE BIGLIA

FAULE

8

2.657,84

REGINA MARGHERITA

SALUZZO

83

27.575,13

MARIA ASSUNTA

SAN DAMIANO MACRA

12

3.986,77

GUIDO ROCCAVILLA

SANFRONT

31

10.299,14

SANTA MARIA DELLA PIEVE

SAVIGLIANO

90

29.900,74

MIRETTII - RAVIOLO

SAVIGLIANO

16

5.315,69

(INFANZIA) DI LEVALDIGI

SAVIGLIANO

18

5.980,15

SACRA FAMIGLIA

SAVIGLIANO

94

31.229,66

SAN VINCENZO

SCARNAFIGI

55

18.272,68

(INFANZIA) DI TORRE SAN GIORGIO

TORRE SAN GIORGIO

17

5.647,92

CAV. UMBERTO BAUDINO

VERNANTE

20

6.644,61

ALBERTO KELLER

VERZUOLO

53

17.608,22

MARIA IMMACOLATA

VILLANOVA MONDOVI'

29

9.634,68

DELFINA RINAUDO COLONNA

VILLANOVA SOLARO

11

3.654,54

S. ANTONIO

GOVONE

14

4.651,23

LE MINAS

PRAZZO

9

2.990,07

IL GIARDINO DI SAN NICOLA

SALUZZO

49

16.279,29

REGINA PACIS

VILLANOVA MONDOVI'

37

12.292,53


 


 

3.614

1.200.681,00


 

