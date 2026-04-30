Due sedute del Consiglio provinciale convocate a Saluzzo

La visita del presidente Robaldo e dei consiglieri D’Ulisse e Pellegrino al cantiere, ormai in fase di conclusione, del biodigestore di Borgo San Dalmazzo

Sono convocati per lunedì 4 maggio alle ore 16.30 ed alle 18.30, presso l’Antico Palazzo Comunale di Saluzzo, il Consiglio provinciale aperto dedicato all’analisi della situazione relativa allo sviluppo delle filiere del biogas e del biometano nel territorio della provincia di Cuneo ed alle comunicazioni del Presidente sulla viabilità del saluzzese, e il successivo Consiglio provinciale destinato, insieme ad altri argomenti, all’analisi del rendiconto di gestione finanziaria relativo al 2025.

La prima seduta proporrà all’approvazione una deliberazione che intende fare il punto sul quadro normativo, sulle competenze degli enti coinvolti e sulle ricadute territoriali connesse a queste forme di produzione energetica. L’iniziativa si inserisce nel ruolo di coordinamento di area vasta svolto dalla Provincia e fa seguito alla medesima attività relativa al fotovoltaico promossa nel maggio 2025 e alla visita al cantiere, ormai in fase di conclusione, del biodigestore pubblico di Borgo San Dalmazzo, effettuata dal presidente Luca Robaldo insieme con i consiglieri provinciali Stefania D’Ulisse, Vincenzo Pellegrino e il segretario generale Giorgio Musso nel pomeriggio di giovedì 30 aprile.

L’obiettivo del documento in esame, anche in questo caso, è quello di raccogliere e rappresentare le istanze dei territori in vista dell’approvazione in Consiglio Regionale del Disegno di Legge relativo proprio agli impianti da fonti rinnovabili.

Il presidente, poi, illustrerà le misure dedicate alla viabilità del saluzzese con un occhio anche ai futuri possibili interventi di più ampia portata infrastrutturale.

La seconda seduta del Consiglio provinciale, infine, avrà quale argomento principale l’analisi del rendiconto 2025 dell’Ente, oltre a una convenzione con la Fondazione Film Commission Torino Piemonte per la promozione del territorio attraverso le produzioni audiovisive e un atto di indirizzo in tema di mobiità sostenibile.