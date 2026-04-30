La scuola diventa cinema: a Centallo studenti protagonisti di un progetto sull’inclusione

Trasformare la scuola in un set cinematografico per insegnare l’inclusione. È questa la sfida lanciata dall'Istituto Comprensivo Isoardo-Vanzetti di Centallo con il progetto ‘Ciak, si racconta! Favole e cinema per educare’, un’iniziativa di alto profilo educativo selezionata nell’ambito del Bando Scuole 2025, promosso per favorire il linguaggio audiovisivo come strumento di formazione.

Il progetto coinvolge gli studenti della secondaria di primo grado (medie) in un percorso multidisciplinare che va ben oltre la semplice visione di film. Grazie alla collaborazione con il Cinema Lux, i ragazzi partecipano a lezioni e dibattiti con esperti, imparando a decodificare le immagini in modo critico in un'era dominata dai media digitali.

Non solo teoria: gli studenti sono i veri protagonisti della produzione. Dopo una fase di formazione metodologica con il professor Roberto Manassero e con il regista Emanuele Caruso, i ragazzi si sono cimentati nella creazione di un podcast narrativo curato dai docenti Nicolò Gaiero e Daniele Trucco che documenta l'intera esperienza.

Il momento più atteso è però la realizzazione di un cortometraggio originale. La produzione è affidata a Obiettivo Cinema, casa di produzione albese nota a livello internazionale per successi come ‘La Terra Buona’ e ‘A Riveder le Stell’".

Sotto la guida del regista Emanuele Caruso, gli studenti hanno vissuto l'emozione di un vero set, curando ogni dettaglio, dalla sceneggiatura alla realizzazione. La colonna sonora è stata invece impreziosita da musiche scritte dal maestro Daniele Trucco e prodotte dall’associazione Librarsi di Verzuolo.

L’appuntamento per scoprire il lavoro dei giovani cineasti è giovedì 21 maggio alle 21, con una proiezione speciale presso il Cinema Lux di Centallo. Sarà l'occasione per la comunità di vedere sul grande schermo il talento delle nuove generazioni e il frutto di un lavoro di rete che ha saputo unire scuola, professionisti del cinema e territorio. Ingresso libero.

L’Istituto Comprensivo di Centallo, che accoglie circa 1200 studenti distribuiti su 11 plessi tra Centallo, Villafalletto, Vottignasco e Tarantasca, si conferma un presidio culturale fondamentale per la provincia di Cuneo.

"Il valore del progetto - spiega la dirigente Stefania Magnaldi - risiede nella capacità di unire scrittura e cinema per sviluppare cittadinanza attiva. Affrontare temi come l’inclusione e l’amicizia attraverso il linguaggio cinematografico permette ai ragazzi di diventare narratori consapevoli della realtà che li circonda".

Il contenuto del cortometraggio è ancora avvolto nel mistero: le indiscrezioni parlano di un racconto incentrato su un ballo di fine anno, ma i dettagli restano top secret per non rovinare la sorpresa.