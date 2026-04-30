Monterosso Grana, inaugurato il sentiero dedicato a Emanuele Durbano

È stato inaugurato il Sentiero di Emanuele. Su proposta dei famigliari e con il sostegno del Comune di Monterosso Grana, è stato dedicato ad Emanuele Durbano, scomparso 2 anni fa.

Il sentiero permette di raggiungere il bivacco Rousset dalla fraz. Frise, è lungo circa 6 km ed ha un dislivello di circa 730 metri.

Un sentiero non è solo un taglio nel bosco: è un invito a camminare, a salire, a fermarsi. È il luogo dove la natura, il silenzio e persino le stelle si possono ancora incontrare. È il luogo dove Emanuele continuerà a essere presente.

Da oggi, questo cammino porterà il suo nome. Emanuele era un ragazzo che amava la natura e questa dedica è “pensata da chi gli ha voluto bene… non per ricordarlo, ma per viverlo camminando con lui ogni volta”.

Un bel progetto che ha visto la collaborazione di tanti, di tutti coloro che non lo lasceranno camminare da solo. Che questo sentiero sia per sempre un abbraccio di pietra e di verde.