Racconigi: prosegue l’iter per la rinaturalizzazione di via Ton

Il Comune di Racconigi è stato inserito nella graduatoria regionale per un finanziamento di 418.300 euro destinato alla realizzazione di uno spazio verde urbano in via Ferruccio Ton, un’area fortemente frequentata da bambini, ragazzi e famiglie, accanto alla Scuola Primaria “Aldo Moro e Caduti di via Fani”, al Nido “Madre Teresa di Calcutta” e al polo sportivo.

“La valutazione proseguirà ora a livello nazionale -spiega il consigliere con delega all’ambiente Enrico Mariano- attendiamo con fiducia i prossimi passaggi dell’iter per l’assegnazione definitiva del finanziamento”.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto verso una città più sostenibile e vivibile -prosegue Mariano- L’intervento permetterà di aumentare il verde e le aree d’ombra, contribuendo a mitigare il calore generato dalle superfici asfaltate, e al tempo stesso favorirà una gestione più sostenibile delle acque piovane, restituendo al suolo la sua naturale capacità di assorbimento”.

Grazie al coinvolgimento degli istituti scolastici, l’area potrà inoltre diventare un vero e proprio spazio educativo a cielo aperto, dove la cura del suolo e della biodiversità si apprenderanno in modo diretto.