Riapre il Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo. Per tutto il mese di maggio, dal lunedì al sabato, ogni mattina sarà celebrata la Santa Messa alle ore 7, preceduta dal rosario alle 6.30: dalla cappella della Madonnina si salirà insieme al Santuario recitando la preghiera.

La domenica, alle ore 16, è prevista la recita del rosario con l’accoglienza di gruppi che animeranno le celebrazioni. Il Santuario resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 6.30 alle 18.30, mentre la domenica dalle 9 alle 18, offrendo a tutti la possibilità di raccoglimento e preghiera personale.

L’apertura è resa possibile grazie all’impegno dei volontari dell’Associazione Santuario di Monserrato, che collaborano con il parroco di San Dalmazzo per accogliere pellegrini e gruppi.

Numerosi gli appuntamenti in programma durante il mese:

Venerdì 1° maggio: alle 11.30 Santa Messa per la Giornata del ciclista; alle 16 preghiera comunitaria per l’inizio del mese mariano.

Domenica 10 maggio: alle 16 benedizione speciale per le mamme in attesa.

11, 18 e 25 maggio – Ore 20.45 Incontri con la prof.ssa Sonia Ristorto. Aggiungi un posto a tavola: Eucaristia, il pane di Gesù che nutre ogni vita.

Domenica 31 maggio: chiusura del mese con processione alle 20.30 dalla cappella della Madonnina, seguita dal concerto spirituale “Incanti Mariani” con la corale di Valdieri.

Ogni sabato, al termine della Messa, sarà inoltre proposto un momento conviviale con un “caffè insieme”, organizzato dai volontari: un’occasione semplice per condividere tempo e relazioni in un luogo significativo.

“Il mese di maggio rappresenta un momento importante non solo per la comunità di Borgo, ma per tutti i fedeli che ogni anno raggiungono il Santuario. Come volontari, rinnoviamo con entusiasmo il nostro impegno per garantire l’apertura e sostenere le iniziative in programma. Siamo disponibili a collaborare con chi desidera valorizzare questo luogo e la nostra città, convinti che il lavoro condiviso sia essenziale per il bene della comunità. Ringraziamo il parroco don Mariano e don Paolo per la continua e preziosa collaborazione!”

E’ possibile sostenere le attività proposte dall’Associazione Monserrato può devolvere il proprio 5 per mille indicando, durante la dichiarazione dei redditi il codice 96076350048. Tutto il devoluto è destinato alle attività di valorizzazione e restauro del Santuario.